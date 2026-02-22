Iran ma ofertę dla USA. Tak Teheran chce uniknąć wojny

Donald Trump powiedział w piątek, że rozważa ograniczony atak na Iran. Podczas posiedzenia Rady Pokoju prezydent USA dał Teheranowi od 10 do 15 dni na zawarcie umowy.

Według źródeł "The Guardian" Iran złoży USA ofertę zakładającą rozcieńczenie uranu, który pozostaje pod nadzorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Rozcieńczenie to proces odwrotny do wzbogacenia, dzięki czemu część irańskich zasobów utraci zastosowania militarne.

"Iran posiada zapasy uranu wzbogaconego do 60 proc., co jest bliskie poziomu pozwalającego na produkcję broni, ale jest skłonny obniżyć czystość uranu do 20 proc. lub mniej" - podał dziennik.

Iran nie sprzeda wzbogaconego uranu, ale zgodzi się na rozcieńczenie części zasobów

Jednocześnie Teheran ma odrzucać żądanie sprzedaży 300 kg uranu, który już został wzbogacony. Oferta rozcieńczenia ma dotyczyć tylko zasobów nadzorowanych przez ONZ.

Teheran nie tylko nie zgadza się na sprzedaży wzbogaconego uranu, ale także na propozycje zakładające uruchomienie konsorcjum. W jego ramach cześć irańskich rezerw Iranu miałaby być przechowywana poza jego granicami, np. w Rosji.

Według dziennika propozycja będzie stanowić trzon oferty, jaką Iran złoży Stanom Zjednoczonym w ciągu najbliższych kilku dni. Na tej podstawie Donald Trump będzie podejmował decyzję o ewentualnym "ograniczonym ataku" na cele Iran.

Iran znajduje się pod rosnącą presją po tym, jak USA przemieściły na Bliski Wschód część swojej floty z dwoma lotniskowcami, w tym największym USS Gerald R. Ford, który został wykorzystany w grudniu do interwencji w Wenezueli..

Reżim ajatollahów musi się także liczyć z presją wewnętrzną. Zakończyło się tradycyjne w islamie 40 dni żałoby po pochówku ofiar pacyfikacji protestów, które wybuchły w grudniu. W rezultacie w sobotę manifestacje w Iranie wznowiły środowiska studenckie.

