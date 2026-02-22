Śmierć żołnierza w Stargardzie. Na miejscu pracują służby

W niedzielę rano przy ulicy Spokojnej w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie) odnaleziono ciało 23-letniego mężczyzny. Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że był to 23-letni żołnierz Wojska Polskiego.

Fragmenty mundurów żołnierzy Wojska Polskiego z naszywkami flagi Polski.
W Stargardzie znaleziono ciało młodego żołnierza Wojska Polskiego (zdj. ilustracyjne)

Zwłoki mężczyzny znaleziono na osiedlu Giżynek przy nowym cmentarzu komunalnym w Stargardzie. Na miejsce natychmiast wezwano służby.

 

Jak poinformował w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Żandarmerii Wojskowej mjr Tomasz Zygmunt, był to 23-letni żołnierz Wojska Polskiego.

Stargard. Nie żyje 23-letni żołnierz Wojska Polskiego

Z informacji portalu gs24.pl wynika, że wojskowy nie pełnił służby w żadnej jednostce stacjonującej w okolicy, ale był mieszkańcem regionu.

 

Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratura. Służby nie udzielają więcej informacji do czasu zakończenia oględzin.

 

Ujawnienie zwłok żołnierza potwierdziła także Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok - poinformowała Interię.

 

