Mrozy ustąpią w niemal całej Polsce. Wyjątkiem będzie jeden region

Najcieplej w niedzielę będzie w zachodniej części kraju. W województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim termometry pokażą od 7 do 9 st. C.

W centralnej Polsce temperatura wyniesie 4-5 st., a w Małopolsce i na Podkarpaciu od 5 do 7 st. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie. W województwach warmińsko-mazurskim i na Suwalszczyźnie będą tylko 2 st. C.

Mrozy ustąpiły. W niedzielę w całej Polsce ocieplenie

Na przejaśnienia można liczyć tylko na południu kraju, w większości Polski zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Miejscami może padać deszcz, a na Kaszubach i północnym wschodzie deszcz ze śniegiem.

IMGW zwraca uwagę, że wieczorem może zacząć padać marzący deszcz wywołujący gołoledź. Występować będą silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczą widoczność do 500 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo na północnym wschodzie, a później na zachodzie i południu okresami porywisty.

Możliwe marznące opady i gołoledź. IMGW ostrzega przed roztopami

W nocy z niedzieli na poniedziałek utrzymywać się będzie duże i całkowite zachmurzenie, przejaśnienia mogą wystąpić nad ranem, głównie na południowym zachodzie Polski.

Przewidywane są okresowe opady deszczu, a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem i marzącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -1 st. C. na południowym wschodzie przez około 3 st. w centrum do 6 st. na południowym zachodzie.

W województwach pomorskim, w zachodniej części warmińsko-mazurskiego, na Lubelszczyźnie, Dolnym Śląsku, w Beskidzie Śląskim i Małopolsce obowiązują ostrzeżenia przed roztopami.

