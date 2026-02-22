W Nowym Jorku od niedzieli od godz. 21.00 czasu lokalnego do południa w poniedziałek obowiązuje zakaz przemieszczania się - podała Fox News. Z ruchu wyłączono wszystkie ulice, autostrady i mosty.

Ograniczenia obejmują samochody osobowe, ciężarówki oraz skutery i rowery elektryczne. Poruszać mogą się wyłącznie służby ratunkowe oraz pracownicy infrastruktury krytycznej.

- Nowy Jork nie mierzył się z burzą tej skali od dekady. Prosimy mieszkańców o unikanie wszelkich podróży, które nie są absolutnie konieczne - cytuje burmistrza stacja CBS News.

Władze miasta ogłosiły poniedziałek tzw. snow day, co oznacza dzień wolny od zajęć stacjonarnych w placówkach oświatowych. - Prawo stanowe wymaga 180 dni nauki w roku, ale ze względów bezpieczeństwa uzyskaliśmy zgodę na odstępstwo - wyjaśnił burmistrz.

Nowy Jork. Nadciąga potężna śnieżyca, porywy wiatru do 113 km/h

Synoptycy ostrzegają przed głębokim układem niskiego ciśnienia formującym się nad północno-wschodnim wybrzeżem USA. Zjawisko przyniesie potężną zamieć śnieżną, z porywami wiatru osiągającymi siłę sztormu tropikalnego - do 113 km/h - oraz opady śniegu sięgające nawet 60 cm.

W samym Nowym Jorku, na Long Island i w rejonie Lower Hudson Valley prognozuje się od 30 do 45 cm śniegu.

Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul ogłosiła stan wyjątkowy. - Po raz kolejny jesteśmy na celowniku bardzo niebezpiecznej, szybko przemieszczającej się burzy zimowej, która może zagrażać życiu - powiedziała, apelując do mieszkańców o pozostanie w domach.

Alerty śnieżycowe objęły całą metropolię Nowy Jork, Long Island, dużą część New Jersey oraz południowe Connecticut. Dla tych trzech stanów wydano także ostrzeżenia przed powodzią przybrzeżną.

Władze miasta rozpoczęły pilny nabór pracowników do odśnieżania przystanków, przejść dla pieszych i hydrantów. Stawki wynoszą od 19,14 do 28,71 dolara za godzinę.

Według Fox News w północno-wschodniej części kraju odwołano już ponad siedem tysięcy lotów. W Waszyngton i Baltimore prognozuje się od 13 do 20 cm śniegu.

