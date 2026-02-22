Polskie wojsko poderwało myśliwce. Armia wydała komunikat

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ w opublikowanym o godz. 4:06 komunikacie.

Polskie myśliwce poderwane. Poranny komunikat armii

Wskazano, że uruchomione zostały "niezbędne siły i środki" pozostające do dyspozycji Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Podkreślono, że działania mają charakter prewencyjny i mają na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Zapewniono o monitorowaniu sytuacji przez DORSZ, a podległe dowództwu siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Poprzednio polskie myśliwce zostały poderwane we wtorek 17 lutego.

