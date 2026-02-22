Nadciąga fala ciepła. Wiadomo, kiedy wiosna rozgości się na dobre
W przyszłym tygodniu możemy spodziewać się typowo wiosennej aury. Temperatura podskoczy do nawet kilkunastu kresek powyżej zera, będzie też można liczyć na chwile ze słońcem. Według synoptyków nadejście cieplejszych miesięcy poprzedzi jeszcze epizod zimy. Ekspert IMGW wskazał, kiedy wiosna rozgości się w Polsce na dobre.
W nadchodzącym tygodniu będzie stosunkowo ciepło, a temperatury wzrosną. Natomiast w kolejnych tygodniach od 2 marca temperatura minimalnie spadnie, przez co przejście z zimy do wiosny będzie rozciągnięte w czasie. Wiosna powinna przyjść na przełomie marca i kwietnia.
Wiosnę widać już na horyzoncie. Poprzedzi ją epizod zimy
- Modele wiązkowe prognozują temperatury w nadchodzącym tygodniu rzędu powyżej 13 st. C na południu i południowym zachodzie kraju - powiedział Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB.
Dodał, że w kolejnych tygodniach temperatury powietrza mogą wynieść średnio od 2 st. C na północnym wschodzie kraju do 4 st. C na południowym zachodzie, a średnie temperatury maksymalne wyniosą nawet od 4 st. C na północnym wschodzie do 10 st. C na południu kraju.
ZOBACZ: Mrozy ustąpią w niemal całej Polsce. Wyjątkiem będzie jeden region
Zdaniem eksperta, zima może na chwilę wrócić, na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia marca. Jeśli tak się stanie, to za sprawą prognozowanego na 26 lutego spadku prędkości wiatru strefowego, który steruje wirem polarnym w stratosferze.
- Wir polarny może jeszcze troszeczkę namieszać, natomiast w tej chwili obecne prognozy wiązkowe nie wskazują na aż tak istotny wpływ. Może być jeszcze jakiś epizod zimy, takiej niższej temperatury, natomiast raczej w tej chwili te tendencje kierują się ku wyższym temperaturom.
Słynny bocian w drodze do domu. Zwiastuje nadejście wiosny
Według prognozy długoterminowej IMGW, na początku marca miejscami może pojawić się jeszcze mróz, ale średnie temperatury nie powinny spaść poniżej normy.
W pierwszym i drugim tygodniu marca średnia temperatura maksymalna w Polsce wyniesie około 9 st. C na południu, 8 st. C w centrum i na zachodzie, 5 st. C na północy i 6 st. C na wschodzie. Z kolei suma opadów atmosferycznych wyniesie około 6-8 mm na zachodzie i na północy, 5-7 mm na wschodzie i w centrum, i od 6 do 10 mm na południu kraju.
ZOBACZ: Skażona woda w 21 miejscowościach. "Zawiera szereg różnych bakterii"
- Modele wskazują na obecność typowo wiosennej aury. Powinna się ona utrzymywać w Europie Centralnej i w Polsce. Widzimy tę wiosnę w prognozach modeli średnio i długoterminowych - podsumował Szuster.
Tymczasem Mazurski Park Krajobrazowy poinformował, że słynny bocian jest już w Polsce i wkrótce dotrze do swojego domu.
"Bocian Krutek aktualnie przebywa w okolicach miasta Ostrów Mazowiecka. To znak, że jego długa podróż dobiega końca i już wkrótce wróci do swojego gniazda. Trzymamy kciuki za bezpieczne ostatnie kilometry i z niecierpliwością czekamy na jego powrót" - czytamy na Facebooku.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej