Tym razem program funkcjonuje pod hasłem "Wiosna na Warmii i Mazurach" i dotyczy pobytów zrealizowanych od końca lutego do połowy maja 2026 r.

Terminy i budżet programu

Wiosenna edycja bonu została zaplanowana na okres od 27 lutego do 17 maja 2026 r. Samorząd województwa przeznaczył na jej realizację 2 mln zł. Dopłaty dotyczą wyłącznie pobytów obejmujących co najmniej dwa noclegi w obiektach zakwalifikowanych do programu.

Jak działa bon turystyczny?

Proces uzyskania bonu odbywa się w całości online. Od 23 lutego 2026 r. uczestnicy mogą rejestrować się w systemie, a od 27 lutego generować bony na oficjalnej stronie programu: bonwarmiamazury.pl. Osoby, które brały udział w edycji jesiennej, mogą korzystać z wcześniej założonego konta, po zaakceptowaniu aktualnego regulaminu.

Bony można realizować w terminie od 2 marca do 27 maja 2026 r., z wyłączeniem okresów świątecznych:

4-6 kwietnia (Wielkanoc)

1-3 maja (majówka)

Program jest dostępny dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na terytorium Polski, zarówno turystów spoza regionu, jak i mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Ile wynosi dofinansowanie?

Program przewiduje trzy formy wsparcia:

bon kwotowy – 300 zł brutto , dopłata do noclegów w podstawowych obiektach (hotele 1 i 2-gwiazdkowe i miejsca noclegowe pokroju agroturystyki)

bon kwotowy – 500 zł brutto , dopłata do pobytów w hotelach 3, 4 i 5-gwiazdkowych

bon zniżkowy – 10 proc., upust na noclegi w obiektach, które zgłosiły się do programu.

Bony nie podlegają wymianie na gotówkę, nie można ich również przekazać innej osobie ani używać do wpłacenia zaliczki. Każdy uczestnik może wygenerować jeden bon, który musi zostać wykorzystany w ramach jednej rezerwacji. Warunkiem skorzystania jest też osobiste wykorzystanie noclegu, ale można podróżować z rodziną lub osobą towarzyszącą.

Gdzie można zrealizować bon?

Bon można wykorzystać wyłącznie w obiektach noclegowych zgłoszonych i zakwalifikowanych do programu. Lista takich miejsc, obejmująca hotele, pensjonaty, apartamenty, domki turystyczne czy agroturystykę jest dostępna na oficjalnej stronie programu. Na dzień 19 lutego 2026 r. dostępnych jest 198 obiektów oferujących rozmaite standardy noclegowe.

iStock Bon turystyczny na Warmii i Mazurach można rezerwować od 23 lutego

Rezerwacja musi obejmować minimum dwa noclegi w jednym z uprawnionych obiektów, a bon realizuje się przy płatności w obiekcie poprzez podanie numeru, który zostanie wygenerowany.

Co zobaczyć w województwie warmińsko-mazurskim?

Województwo warmińsko-mazurskie jest znane przede wszystkim z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w tym jezior Śniardwy i Mamry. Popularnymi punktami na mapie regionu są również Mikołajki, Giżycko z Twierdzą Boyen oraz Olsztyn z gotycką starówką.

Miłośników historii zachwyci Wilczy Szaniec w Gierłoży, a osoby szukające kontaktu z naturą - Puszcza Piska i liczne rezerwaty przyrody. Część tych atrakcji zyskuje na dostępności właśnie poza letnim szczytem sezonu.

