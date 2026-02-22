Władze wojskowe ogłosiły alarm, ostrzegając, że wojska rosyjskie atakują rakietami balistycznymi. Media informują o eksplozjach w stolicy Ukrainy.

Zmasowany atak na Kijów. Eksplozje w mieście

Szefa Miejskiej Administracji Wojskowej Kijowa Timura Tkaczenko przekazał, że w wyniku ataku uszkodzony został wieżowiec mieszkalny, a na jego dachu wybuchł pożar.

Mer stolicy Witalij Kliczko poinformował natomiast, że kobieta i dziecko zostały ranne na przedmieściach Kijowa. Ofiary zostały przewiezione do szpitali.

Wojna w Ukrainie. Alarmy w kilku regionach

Alarm przeciwlotniczy był nocą ogłaszany również na innych terenach Ukrainy. Wybuchy było słychać m.in. w Mikołajowie, Kropywnyckim i Połtawie - napisała Ukrainska Prawda.

Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy przekazała także o atakach na na infrastrukturę energetyczną w regionie odeskim.

W wyniku tych trafień odnotowano znaczne zniszczenia i masowe pożary.

ZOBACZ: Zmasowany atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Rosja codziennie bombarduje obszary cywilne i infrastrukturę, wywołując w ostatnich miesiącach najgorszy kryzys energetyczny w Ukrainie od początku wojny, rozpoczętej atakiem Moskwy 24 lutego 2022 r.

W niedzielę rano w stolicy Ukrainy temperatura spadła do blisko - 10 stopni Celsjusza - dodała agencja AFP.

W nocy w związku z atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło o rozpoczęciu operacji polskiego i sojuszniczego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP.

Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

