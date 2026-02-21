Wiosna tuż za rogiem. Wcześniej czekają nas dwa groźne zjawiska

Polska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całej zachodniej Polski oraz części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Do czynienia będziemy mieli z dwoma groźnymi zjawiskami. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.

Mapa Polski z zaznaczonymi ostrzeżeniami IMGW na tle zimowego krajobrazu
IMGW, Natalia Serwuk/Pexels
IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i roztopami, alerty dla znacznej części Polski

Według prognoz wiosenna pogoda jest tuż za rogiem - w kolejny weekend temperatury mają sięgnąć 15 st. C. Zanim to nastąpi, w całym kraju zima trwa w najlepsze. W znacznej części Polski wystąpią trudne warunki, przed czym ostrzega IMGW. 

Marznące opady i roztopy. IMGW ostrzega

Instytut dla całej zachodniej i centralnej Polski wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Należy spodziewać się marznącego deszczu powodującego gołoledź lub mżawki.

 

ZOBACZ: Po najbliższej nocy wszystko się zmieni. Pogoda obiera całkowicie nowy kurs


Alert obowiązuje dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego oraz zachodnich części Mazowsza i Warmii.

Z południa nadchodzi ocieplenie. Mrozy na północnym wschodzie

Ponadto IMGW wydało ostrzeżenia przed roztopami. Obowiązują one na Dolnym Śląsku przy granicy z Czechami, w powiecie kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim. Ostrzeżenie przed roztopami wydano też dla całego województwa pomorskiego. 

 

 

 

 

W sobotę nad Polskę z południa nadejdzie fala ciepłego powietrza. Po godzinie 13.00 w większości Polski zapanują dodatnie temperatury, na południu nawet 5-6 st. C.  Wyjątkiem będzie Suwalszczyzna i Podlasie gdzie utrzymywać będą się niewielkie, maksymalnie dwustopniowe mrozy.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Kiermasz pączków robi furorę w podkarpackiej wsi. "Schodzą jak ciepłe bułeczki"
Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
IMGWMARZNĄCE OPADYOSTRZEŻENIAPOLSKAPROGNOZA POGODYROZTOPYTEMPERATURYWIOSNAZIMA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 