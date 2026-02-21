Wiosna tuż za rogiem. Wcześniej czekają nas dwa groźne zjawiska

Według prognoz wiosenna pogoda jest tuż za rogiem - w kolejny weekend temperatury mają sięgnąć 15 st. C. Zanim to nastąpi, w całym kraju zima trwa w najlepsze. W znacznej części Polski wystąpią trudne warunki, przed czym ostrzega IMGW.

Marznące opady i roztopy. IMGW ostrzega

Instytut dla całej zachodniej i centralnej Polski wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Należy spodziewać się marznącego deszczu powodującego gołoledź lub mżawki.

Alert obowiązuje dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego oraz zachodnich części Mazowsza i Warmii.

Z południa nadchodzi ocieplenie. Mrozy na północnym wschodzie

Ponadto IMGW wydało ostrzeżenia przed roztopami. Obowiązują one na Dolnym Śląsku przy granicy z Czechami, w powiecie kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim. Ostrzeżenie przed roztopami wydano też dla całego województwa pomorskiego.

W sobotę nad Polskę z południa nadejdzie fala ciepłego powietrza. Po godzinie 13.00 w większości Polski zapanują dodatnie temperatury, na południu nawet 5-6 st. C. Wyjątkiem będzie Suwalszczyzna i Podlasie gdzie utrzymywać będą się niewielkie, maksymalnie dwustopniowe mrozy.

