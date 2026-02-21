Wiosna tuż za rogiem. Wcześniej czekają nas dwa groźne zjawiska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całej zachodniej Polski oraz części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Do czynienia będziemy mieli z dwoma groźnymi zjawiskami. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
Według prognoz wiosenna pogoda jest tuż za rogiem - w kolejny weekend temperatury mają sięgnąć 15 st. C. Zanim to nastąpi, w całym kraju zima trwa w najlepsze. W znacznej części Polski wystąpią trudne warunki, przed czym ostrzega IMGW.
Marznące opady i roztopy. IMGW ostrzega
Instytut dla całej zachodniej i centralnej Polski wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Należy spodziewać się marznącego deszczu powodującego gołoledź lub mżawki.
ZOBACZ: Po najbliższej nocy wszystko się zmieni. Pogoda obiera całkowicie nowy kurs
Alert obowiązuje dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego oraz zachodnich części Mazowsza i Warmii.
Z południa nadchodzi ocieplenie. Mrozy na północnym wschodzie
Ponadto IMGW wydało ostrzeżenia przed roztopami. Obowiązują one na Dolnym Śląsku przy granicy z Czechami, w powiecie kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim. Ostrzeżenie przed roztopami wydano też dla całego województwa pomorskiego.
W sobotę nad Polskę z południa nadejdzie fala ciepłego powietrza. Po godzinie 13.00 w większości Polski zapanują dodatnie temperatury, na południu nawet 5-6 st. C. Wyjątkiem będzie Suwalszczyzna i Podlasie gdzie utrzymywać będą się niewielkie, maksymalnie dwustopniowe mrozy.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej