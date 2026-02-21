Według danych Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (Euro-Mediterranean Seismological Centre) wstrząsy zanotowano około godziny 13.44, a doszło do nich na głębokości 13 kilometrów. Epicentrum znajdowało się na granicy słowacko-węgierskiej w pobliżu Szamorina.

Trzęsienie ziemi na Słowacji

Wstrząsy były odczuwalne w Bratysławie, ale także w Trnawie i okolicach. Mieszkańcy na portalach społecznościowych pisali o krótkich, trwających kilka sekund drganiach budynków, o przesuwaniu się mebli lub brzęku naczyń.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 zalicza się do słabych trzęsień. Takie wstrząsy są odczuwalne dla mieszkańców, ale zazwyczaj nie powodują poważniejszych szkód - twierdzą cytowani przez media eksperci.

Po sobotnim trzęsieniu nie odnotowano żadnych skutków dla życia i zdrowia mieszkańców. Gromadzone są informacje o szkodach materialnych. Według dotychczasowych informacji nie ma i nie są przewidywane wstrząsy wtórne.

Według eksperckich informacji trzęsienie ziemi nie miało żadnego wpływu na zaporę wodną Gabczikovo na Dunaju. Jest ona pod stałą kontrolą i nadzorem. Po trzęsieniu sprawdzono wszystkie obiekty i technologie - nie stwierdzono żadnych uszkodzeń ani zakłóceń w działaniu. Bezpieczeństwo i stabilność są nadal w pełni zapewnione - wyjaśniło przedsiębiorstwo zarządzające zaporą.

mbd / polsatnews.pl / PAP