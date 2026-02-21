Toksyczny wyciek na północy Bałtyku. Do Zatoki Botnickiej trafiło 7500 litrów paliwa

Lapoński Departament Ratownictwa poinformował o zakończeniu usuwania 7,5 tys. litrów oleju opałowego, który wyciekł w porcie w Komi w najbardziej wysuniętym regionie Zatoki Botnickiej dzielącej Finlandię i Szwecję.

"Olej opałowy został zebrany za pomocą wozów ssących oraz zbieraczy szczotkowych i pałąków do identyfikacji oleju przez służby ratownicze. Wyciek ropy ma znaczący charakter, choć ogranicza się do obszaru portu" - poinformowały służby.

Akcję ratowniczą utrudniały panujące w zatoce warunki. Na jej wodach utrzymuje się kra i zamrażająca woda poroztopowa. Operacja trwała tydzień.

Każdego dnia ratownicy wraz z operatorami portu i ekspertami ds. ochrony środowiska pracowali nad zapobieżeniem rozprzestrzenianiu się ropy i minimalizacji wpływy incydentu na środowisku - poinformowali ratownicy.

Według działających ekspertów większość widocznej na miejscu wycieku ropy została zebrana z morza. Szacuje się jednak, że łącznie do zatoki mogło wyciec nawet 12 tys. litrów oleju.

Do wycieku w Zatoce Botnickiej doszło 12 lutego podczas tankowania statku. Fińska Straż Graniczna prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn. Odpowiedzialnością za wyciek służby obarczono wstępnie miasto Kemi oraz spółkę, która zarządza portem.

Fińskie władze oceniły, że konieczne będzie prowadzenie prac nad analizą wpływu wycieku na środowisko. "Potencjalny wpływ ropy na środowisko będzie monitorowany w przyszłości poprzez regularne pobieranie próbek" - podały służby.

