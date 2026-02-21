Skażona woda w 21 miejscowościach. "Zawiera szereg różnych bakterii"

Do skażenia wody doszło w gminie Raszków, mieszkańcom 21 miejscowości gmina dostarcza wodę pitną w 5-litrowych baniakach. Jak dotąd rozdysponowano ich ponad 51 tys.

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim Tadeusz Biliński poinformował, że mieszkańcy pod żadnym pozorem nie powinni pić zanieczyszczonej wody, ani się w niej myć.

- Woda jest brudna, zawiera szereg różnych bakterii, nawet po przegotowaniu nie nadaje się do przygotowania posiłków. Nie należy się w niej także myć. Można ją używać tylko do celów sanitarnych - przekazał dyrektor Sanepidu.

21 miejscowości w gminie Raszków bez wody pitnej. "Najgorszy scenariusz został wykluczony"

W wodzie nie stwierdzono obecności niebezpiecznych dla zdrowia chorobotwórczych bakterii kałowych E.coli. - Ten najgorszy scenariusz został wykluczony - powiedział Biliński.



Problemy wykryto w piątek. Władze gminy Raszków poinformowały, że prace naprawcze zaczynają przynosić rezultaty, jednak nadal konsumpcja czy nawet mycie się w skażonej wodzie jest wzbronione.

"Codziennie woda jest badana pod kątem bakteriologicznym i bieżące wyniki wskazują na pozytywne efekty podjętych działań. W niektórych punktach kontroli wyniki wykazały wyeliminowanie bakterii" - przekazał burmistrz Raszkowa Jacek Bartczak, wskazując, że system uda się przywrócić do sprawności najwcześniej do na początku przyszłego tygodnia.

"Cały czas dostarczana jest woda pitna w miejscach dystrybucji" - podał Bartczak. Dostawy będą realizowane także w sobotę i niedzielę, dotąd rozdysponowano ponad 300 palet.

Awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. Mieszkańcy pozbawieni ciepłej wody

Tymczasem w piątek rano do awarii sieci ciepłowniczej doszło w Krakowie. Wysoki na ok. 10 metrów strumień wody tryskał z uszkodzonego hydrantu przy ul. Opolskiej. Część mieszkańców Krakowa jest pozbawiona dostaw ciepłej wody.

Ok. godz. 11.30 przywrócono ruch w kierunku Katowic. - Obecnie trwają prace związane z odkopywaniem tego fragmentu rurociągu, które pozwolą zobaczyć, jakie nastąpiło uszkodzenie - powiedziała rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

MPEC przekazało, że trwa szacowanie czasu naprawy usterki. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przywrócone zostaną dostawy ciepłej wody.

