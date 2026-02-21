Zgłoszenie o pożarze dotarło do służb przed godz. 11. Do pożaru doszło w jednym z pomieszczeń w domu pomocy społecznej - przekazał polsatnews.pl kpt. mgr inż. Piotr Gabrowski z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Rzecznik potwierdził, że w pożarze są poszkodowani, na razie nie jest znana ich liczba.

Wkrótce więcej informacji...

