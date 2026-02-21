Pożar domu pomocy społecznej. Są poszkodowani, trwa akcja gaśnicza

W Szczawnie w powiecie krośnieńskim doszło do pożaru domu pomocy społecznej - przekazał polsatnews.pl rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Trwa akcja gaśnicza. Z budynku ewakuowano kilkadziesiąt osób. Są osoby poszkodowane.

Zgłoszenie o pożarze dotarło do służb przed godz. 11. Do pożaru doszło w jednym z pomieszczeń w domu pomocy społecznej  - przekazał polsatnews.pl kpt. mgr inż. Piotr Gabrowski z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

 

Rzecznik potwierdził, że w pożarze są poszkodowani, na razie nie jest znana ich liczba.

 

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl
