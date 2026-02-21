Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Olszyna w okolicy Lubania na Dolnym Śląsku. O wypadku jako pierwsze poinformowało RMF FM.

ZOBACZ: Pożar domu pomocy społecznej. Jedna osoba nie żyje, dziewięć jest poszkodowanych

Pięcioletnia dziewczynka wypadła z balkonu na piątym piętrze. - Póki co nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia. Na miejscu cały czas trwają czynności pod nadzorem prokuratora - poinformowała w rozmowie z Interią podkomisarz Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z KPP w Lubaniu.

Dziecko pod opieką ojca. Mężczyzna był pijany

Na szczęście dziewczynka przeżyła upadek i została przetransportowana do szpitala.

Policjanci ustalili, że w momencie zdarzenia dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Mężczyzna był kompletnie pijany - badanie alkomatem wykazało 1,7 promila alkoholu w jego organizmie. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o stanie zdrowia dziecka. Wiadomo natomiast, że przy dziewczynce jest już jej mama. Ojciec zostanie przesłuchany po wytrzeźwieniu.

mbd / polsatnews.pl