Donald Tusk skrytykował Węgry. Jest odpowiedź Viktora Orbana

"Premier Orbán zablokował właśnie europejską pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje zablokować SAFE, czyli pieniądze na obronę i polski przemysł zbrojeniowy. Zgadnijcie, kto się cieszy" - napisał Donald Tusk na platformie X.

Na wpis polskiego premiera zareagował sam zainteresowany. "Drogi Donaldzie, jestem odpowiedzialny za naród węgierski i za Węgry. Jeśli ktokolwiek im szkodzi, moim obowiązkiem jest ich bronić. Tak jest i będzie też teraz" - stwierdził szef węgierskiego rządu.

"Dopóki prezydent Wołodymyr Zełenski nie wznowi tranzytu ropy, nie powinien oczekiwać od nas żadnego wsparcia" - podkreślił.

Dear Donald,

I am responsible for the Hungarian people and for Hungary. If anyone harms them, it is my duty to defend them. That is how it will be now as well. As long as President @ZelenskyyUa does not resume the oil shipments, he

should not expect any support from us. https://t.co/hh7OD6WyiI — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 21, 2026

Pożyczka UE dla Ukrainy zablokowana. Węgry i Słowacja stawiają warunek

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto ogłosił w piątek, że Węgry zablokują pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń. Ropociąg uległ uszkodzeniu 27 stycznia w wyniku ataków rosyjskich, przez co wstrzymany został tranzyt ropy przez terytorium Ukrainy na Węgry i Słowację.

Węgierskie władze oskarżyły Ukrainę, że celowo wstrzymuje przesył i "szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy w porozumieniu z Brukselą i węgierską opozycją, aby spowodować zakłócenia w dostawach na Węgrzech i podwyższyć ceny paliw przed wyborami". 12 kwietnia odbędą się tam wybory parlamentarne; według niezależnych sondaży największe szanse na wygraną ma opozycyjna partia TISZA.

Szijjarto dodał, że blokując tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń, Ukraina narusza umowę stowarzyszeniową między UE a Ukrainą, łamiąc swoje zobowiązania wobec Unii Europejskiej. "Nie ulegniemy temu szantażowi" - napisał.

W lutym Parlament Europejski na sesji plenarnej w Strasburgu zatwierdził pożyczkę dla Ukrainy. Teraz musi ona jeszcze zostać formalne zatwierdzona przez państwa członkowskie w ramach Rady UE. Po zakończeniu wszystkich kroków Komisja Europejska będzie mogła wypłacić pierwszą transzę na początku drugiego kwartału tego roku.

