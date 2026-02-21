Donald Tusk skrytykował Węgry. Jest odpowiedź Viktora Orbana
Donald Tusk skrytykował decyzję węgierskiego rządu o zablokowaniu pożyczki UE dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. "Zgadnijcie, kto się cieszy" - napisał na X. Na wpis polskiego premiera zareagował Viktor Orban. "Drogi Donaldzie, jestem odpowiedzialny za naród węgierski i za Węgry. Jeśli ktokolwiek im szkodzi, moim obowiązkiem jest ich bronić" - napisał szef węgierskiego rządu.
"Premier Orbán zablokował właśnie europejską pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje zablokować SAFE, czyli pieniądze na obronę i polski przemysł zbrojeniowy. Zgadnijcie, kto się cieszy" - napisał Donald Tusk na platformie X.
Na wpis polskiego premiera zareagował sam zainteresowany. "Drogi Donaldzie, jestem odpowiedzialny za naród węgierski i za Węgry. Jeśli ktokolwiek im szkodzi, moim obowiązkiem jest ich bronić. Tak jest i będzie też teraz" - stwierdził szef węgierskiego rządu.
"Dopóki prezydent Wołodymyr Zełenski nie wznowi tranzytu ropy, nie powinien oczekiwać od nas żadnego wsparcia" - podkreślił.
Pożyczka UE dla Ukrainy zablokowana. Węgry i Słowacja stawiają warunek
Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto ogłosił w piątek, że Węgry zablokują pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń. Ropociąg uległ uszkodzeniu 27 stycznia w wyniku ataków rosyjskich, przez co wstrzymany został tranzyt ropy przez terytorium Ukrainy na Węgry i Słowację.
ZOBACZ: Pożyczka dla Ukrainy zablokowana. Orban szantażuje Kijów
Węgierskie władze oskarżyły Ukrainę, że celowo wstrzymuje przesył i "szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy w porozumieniu z Brukselą i węgierską opozycją, aby spowodować zakłócenia w dostawach na Węgrzech i podwyższyć ceny paliw przed wyborami". 12 kwietnia odbędą się tam wybory parlamentarne; według niezależnych sondaży największe szanse na wygraną ma opozycyjna partia TISZA.
Szijjarto dodał, że blokując tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń, Ukraina narusza umowę stowarzyszeniową między UE a Ukrainą, łamiąc swoje zobowiązania wobec Unii Europejskiej. "Nie ulegniemy temu szantażowi" - napisał.
W lutym Parlament Europejski na sesji plenarnej w Strasburgu zatwierdził pożyczkę dla Ukrainy. Teraz musi ona jeszcze zostać formalne zatwierdzona przez państwa członkowskie w ramach Rady UE. Po zakończeniu wszystkich kroków Komisja Europejska będzie mogła wypłacić pierwszą transzę na początku drugiego kwartału tego roku.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej