Lawina w Alpach. Zginęło pięć osób, w tym Polak
Trzy osoby zginęły po zejściu lawiny w okolicach kurortu Sankt Anton am Arlberg w Austrii, wśród ofiar jest Polak - poinformowała tyrolska policja. Kolejna osoba, 23-letni Holender, z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Łącznie w ostatnich godzinach w austriackich Alpach lawiny zabiły pięć osób.
Polak i Amerykanin zginęli na miejscu przysypani przez lawinę, jaka zeszła po zboczach Alp w okolicach kurortu St. Anton. 21-letni Austriak został poddany resuscytacji i przetransportowany do szpitala. Jego życia nie udało się uratować.
Poważnie ranny został 23-letni Holender, który przebywa w szpitalu w Zams. W grupie był jeszcze 19-letni Irlandczyk, który nie został przysypany i odniósł jedynie niegroźne obrażenia.
Lawina zeszła po zboczach góry Gampberg około godz. 15.00 w piątek na wysokości ok. 2000 metrów. W tym czasie na północnym stoku nazywanym Gertrud-Gabl-Rinne znajdowało się pięciu narciarzy.
"Oderwała się śnieżna tafla, zabierając i porywając wszystkich pięciu narciarzy. Lawina zeszła na szerokości około 450 metrów na bardzo stromym północnym stoku" - podała policja, wskazując, że lawina pokonała około kilometra przez częściowo skalisty teren i żleby.
Kolejne dwie osoby zginęły w lawinie w piątek nieopodal kurortu Nauders przy granicy szwajcarsko-włoskiej. Ofiary to 42-letni Niemiec i jego 16-letni syn. W kolejnym incydencie życie 19-letniego Niemca uratowała wyłącznie specjalna poduszka powietrzna. "Mężczyzna był kompletnie zasypany" - poinformowała policja.
W Alpach w piątek spadły duże ilości śniegu, występowały przerwy w dostawie prądu, doszło także do tymczasowych przerw w operacjach lotniska w Wiedniu. Tylko w Austrii tej zimy zginęło w lawinach co najmniej 21 osób.
