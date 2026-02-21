Lawina w Alpach. Zginęło pięć osób, w tym Polak

Polak i Amerykanin zginęli na miejscu przysypani przez lawinę, jaka zeszła po zboczach Alp w okolicach kurortu St. Anton. 21-letni Austriak został poddany resuscytacji i przetransportowany do szpitala. Jego życia nie udało się uratować.

ZOBACZ: Groźny wypadek pod Toruniem. Wśród rannych policjanci



Poważnie ranny został 23-letni Holender, który przebywa w szpitalu w Zams. W grupie był jeszcze 19-letni Irlandczyk, który nie został przysypany i odniósł jedynie niegroźne obrażenia.

Polak wśród ofiar lawiny w St. Anton. Zginęły trzy osoby, jedna jest poważnie ranna

Lawina zeszła po zboczach góry Gampberg około godz. 15.00 w piątek na wysokości ok. 2000 metrów. W tym czasie na północnym stoku nazywanym Gertrud-Gabl-Rinne znajdowało się pięciu narciarzy.

ZOBACZ: Toksyczny wyciek na północy Bałtyku. Do Zatoki Botnickiej trafiło 7500 litrów paliwa



"Oderwała się śnieżna tafla, zabierając i porywając wszystkich pięciu narciarzy. Lawina zeszła na szerokości około 450 metrów na bardzo stromym północnym stoku" - podała policja, wskazując, że lawina pokonała około kilometra przez częściowo skalisty teren i żleby.

Niebezpieczne warunki dla narciarzy. Tej zimy w austriackich Alpach zginęło 21 osób

Kolejne dwie osoby zginęły w lawinie w piątek nieopodal kurortu Nauders przy granicy szwajcarsko-włoskiej. Ofiary to 42-letni Niemiec i jego 16-letni syn. W kolejnym incydencie życie 19-letniego Niemca uratowała wyłącznie specjalna poduszka powietrzna. "Mężczyzna był kompletnie zasypany" - poinformowała policja.



W Alpach w piątek spadły duże ilości śniegu, występowały przerwy w dostawie prądu, doszło także do tymczasowych przerw w operacjach lotniska w Wiedniu. Tylko w Austrii tej zimy zginęło w lawinach co najmniej 21 osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni