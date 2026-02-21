Kobietę polizał pies. Brytyjce amputowano wszystkie kończyny

Kobieta została przewieziona do szpitala po tym, jak nagle źle się poczuła. "W sobotę bawiła się z psem, w niedzielę poszła do pracy, w poniedziałek rano była w śpiączce" - opisuje gwałtowny przebieg wydarzeń mąż Manjit Sanghy, cytowany przez BBC.

Po przetransportowaniu do szpitala lekarze rozpoznali sepsę - ogólnoustrojową reakcję zapalną organizmu spowodowaną zakażeniem. Według medyków przyczyną mogło być polizanie niewielkiej rany na ciele kobiety przez jej psa.

Sepsa po polizaniu przez psa. Kobieta straciła wszystkie kończyny

Kobieta łącznie spędziła w szpitalu 32 tygodnie. Podczas leczenia na oddziale intensywnej terapii wymagała pięciokrotnej reanimacji po zatrzymaniu akcji serca. W walce z sepsą lekarze podjęli decyzję o amputacji rąk na wysokości przedramion oraz nóg za kolanami.

- Trudno to wytłumaczyć. Utrata kończyn i dłoni w krótkim czasie to duża rzecz - powiedziała kobieta w rozmowie z BBC, stwierdzając, że uczy żyć się na nowo.

- Jest taka silna. Udowodniła, że myliliśmy się każdego dnia podczas tego, co przechodziła - powiedział mąż kobiety.

Brytyjka walczyła o życie 32 tygodnie. Jej serce zatrzymywało się pięciokrotnie

Według brytyjskiej organizacji Sepsis Trust śmierć w powiązaniu z sepsą wyłącznie w Wielkiej Brytanii ponosi nawet 50 tys. osób rocznie. - To się może zdarzyć każdemu - przestrzegła w rozmowie z BBC Manjit Sangha.

Jedną z ofiar w czerwcu zeszłego roku była 83-letnia June Baxter. W jej przypadku śmierć także przyszłą po gwałtownej reakcji po zakażeniu. Sekcja wykazała, że przyczyną sepsy było zakażenie pałeczką pasteurella multocida, którą znaleźć można m.in. w ślinie psów.

