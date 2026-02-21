Karambol na S3. Zderzenie kilku aut, poszkodowanych 11 osób
Sześć aut zderzyło się na drodze S3 przy węźle Głogów Południe w kierunku Legnicy. Fragment drogi jest zablokowany w obu kierunkach. Poszkodowanych zostało 11 osób, pięć z nich przetransportowano do szpitali, trzy w stanie ciężkim.
KP PSP w Polkowicach poinformowała, że zgłoszenie o wypadku wpłynęło po godz. 8:30.
Karambol na S3. Droga zablokowana, są ranni
"Jeden z kierowców zatrzymał pojazd na pasie zieleni, aby udzielić pomocy osobom poszkodowanym w pierwszym wypadku. W jego samochód uderzył pojazd ciężarowy. Po uderzeniu naczepa samochodu ciężarowego zablokowała dwa pasy ruchu" - przekazano w komunikacie.
ZOBACZ: Groźny wypadek pod Toruniem. Wśród rannych policjanci
W karambolu wzięło udział sześć aut, 11 osób jest poszkodowanych. Pięć z nich zostało przetransportowanych do szpitala, trzy są w stanie ciężkim.
Początkowo pojawiła się informacja o zderzeniu trzech pojazdów. Gdy służby dotarły na miejsce okazało się, że w kierunku Zielonej Góry doszło do kolejnego wypadku.
Więcej informacji wkrótce.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej