Karambol na S3. Zderzenie kilku aut, poszkodowanych 11 osób

KP PSP w Polkowicach poinformowała, że zgłoszenie o wypadku wpłynęło po godz. 8:30.

Karambol na S3. Droga zablokowana, są ranni

"Jeden z kierowców zatrzymał pojazd na pasie zieleni, aby udzielić pomocy osobom poszkodowanym w pierwszym wypadku. W jego samochód uderzył pojazd ciężarowy. Po uderzeniu naczepa samochodu ciężarowego zablokowała dwa pasy ruchu" - przekazano w komunikacie.

ZOBACZ: Groźny wypadek pod Toruniem. Wśród rannych policjanci

W karambolu wzięło udział sześć aut, 11 osób jest poszkodowanych. Pięć z nich zostało przetransportowanych do szpitala, trzy są w stanie ciężkim.

Początkowo pojawiła się informacja o zderzeniu trzech pojazdów. Gdy służby dotarły na miejsce okazało się, że w kierunku Zielonej Góry doszło do kolejnego wypadku.

Więcej informacji wkrótce.

