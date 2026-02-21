Donald Trump się nie zatrzymuje. Zapowiadane cła będą jeszcze wyższe

Świat

Donald Trump zapowiedział podwyższenie nowych globalnych ceł z 10 na 15 procent. Decyzja prezydenta USA jest odpowiedzą na wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego, który zakwestionował legalność jego działań w tym zakresie.

Donald Trump podbija stawkę. Zapowiedź prezydenta USA

Trump o swojej decyzji poinformował w sobotę na platformie Social Truth.

 

"W oparciu o dokładną, szczegółową i kompletną analizę absurdalnej, źle sformułowanej i wyjątkowo antyamerykańskiej decyzji w sprawie ceł, wydanej wczoraj, po wielu miesiącach rozważań, przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, niniejszym oświadczam, że jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki podnoszę ze skutkiem natychmiastowym 10-procentowe cła na kraje, z których wiele przez dziesięciolecia 'okradało' Stany Zjednoczone bez ponoszenia konsekwencji (aż do momentu mojego pojawienia się!), do w pełni dozwolonego i sprawdzonego pod względem prawnym poziomu 15 procent" - przekazał. 

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Dawid Kryska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CŁADONALD TRUMPŚWIATUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 