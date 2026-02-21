Trump o swojej decyzji poinformował w sobotę na platformie Social Truth.

"W oparciu o dokładną, szczegółową i kompletną analizę absurdalnej, źle sformułowanej i wyjątkowo antyamerykańskiej decyzji w sprawie ceł, wydanej wczoraj, po wielu miesiącach rozważań, przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, niniejszym oświadczam, że jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki podnoszę ze skutkiem natychmiastowym 10-procentowe cła na kraje, z których wiele przez dziesięciolecia 'okradało' Stany Zjednoczone bez ponoszenia konsekwencji (aż do momentu mojego pojawienia się!), do w pełni dozwolonego i sprawdzonego pod względem prawnym poziomu 15 procent" - przekazał.

