Podczas piątkowego spotkania prezydent Donald Trump odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy USA przygotowują się do ataku na Iran. - Chyba mogę powiedzieć, że to rozważam - stwierdził amerykański przywódca.

Trump nie rozwinął swojej wypowiedzi, ale skomentował chwilę później z przekąsem: "co to jest za osoba, która pyta, czy rozważam atak?".

Napięcia pomiędzy USA a Iranem. Co zrobi Donald Trump?

Zadane pytanie dotyczyło czwartkowych doniesień "The Wall Street Journal" o tym, że Trump rozważa wstępny, ograniczony atak militarny na Iran, aby zmusić go do spełnienia żądań, dotyczących porozumienia na temat programu jądrowego.

Byłby to pierwszy krok, mający na celu wywarcie presji na Teheran, aby zawarł porozumienie, ale nie doprowadziłby do ataku na pełną skalę, który mógłby sprowokować poważny odwet.

Według gazety Trump mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni. W czwartek podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju, prezydent podkreślił, że ma nadzieje na wypracowanie porozumienia z Iranem i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10 dni.

Potem prezydent USA określił ten horyzont czasowy na 10-15 dni. Jeszcze w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że między stronami są bardzo duże rozbieżności.

Komentatorzy przypominali, że przed czerwcowym uderzeniem na instalacje jądrowe Iranu Trump zapowiadał podjęcie decyzji w ciągu dwóch tygodni, podczas gdy atak nastąpił trzy dni po tej zapowiedzi.

