Ostrzeżenia przed smogiem dla części województw wielkopolskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego wydało w piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty związane są z obecnością cząsteczek pyłu zawieszonego (PM10) w powietrzu. Ich występowanie jest z kolei spowodowane korzystaniem z pieców na paliwa stałe. "Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń" - apeluje RCB.

Zamglone miasto z dźwigami budowlanymi i kłęby dymu z kominów.
Pixabay/Admiral_Lebioda / Pixabay/shogun
RCB ostrzega przed smogiem w trzech województwach. "Unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla wybranych części województw wielkopolskiegomazowieckiego oraz łódzkiego. Komunikaty ostrzegające przed smogiem otrzymali mieszkańcy powiatów: krotoszyńskiego, otwockiego, pabianickiego, łaskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego.

 

RCB zwróciło się z prośbą do lokalnej ludności o unikanie aktywności na zewnątrz. Niezalecane jest także wietrzenie pomieszczeń.

Smog atakuje w trzech województwach. RCB wydało alerty

Jak czytamy w komunikacie RCB w mediach społecznościowych, w piątek prognozowana jest tam zła jakość powietrza, spowodowaną obecnością cząsteczek pyłu zawieszonego (PM10). Jest to jeden ze składników smogu, który zawiera m.in. substancje toksyczne.

 

Pył PM10 powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

 

Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, m.in. podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy. Szczególnie zagrożone są osoby z dolegliwościami układu dróg oddechowych, starsze, dzieci i kobiety w ciąży. 

 

Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
