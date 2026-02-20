Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla wybranych części województw wielkopolskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego. Komunikaty ostrzegające przed smogiem otrzymali mieszkańcy powiatów: krotoszyńskiego, otwockiego, pabianickiego, łaskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego.

RCB zwróciło się z prośbą do lokalnej ludności o unikanie aktywności na zewnątrz. Niezalecane jest także wietrzenie pomieszczeń.

Smog atakuje w trzech województwach. RCB wydało alerty

Jak czytamy w komunikacie RCB w mediach społecznościowych, w piątek prognozowana jest tam zła jakość powietrza, spowodowaną obecnością cząsteczek pyłu zawieszonego (PM10). Jest to jeden ze składników smogu, który zawiera m.in. substancje toksyczne.

Pył PM10 powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, m.in. podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy. Szczególnie zagrożone są osoby z dolegliwościami układu dróg oddechowych, starsze, dzieci i kobiety w ciąży.

