Prof. Radosław Markowski gościem programu "Najważniejsze pytania"

Polska

Gościem piątkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie prof. Radosław Markowski - socjolog i politolog z Polskiej Akademii Nauk. Program poprowadzą Karolina Olejak oraz Przemysław Szubartowicz. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu. Nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, lecz także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze.

 

