Chociaż Węgry, razem z Czechami i Słowacją, nie będą brały udziału w pożyczce, Budapeszt i tak zapowiedział jej blokowanie.

"Ukraina szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy naftowej we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją, aby wywołać zakłócenia w dostawach na Węgrzech i podnieść ceny paliw przed wyborami. Blokując tranzyt ropy na Węgry rurociągiem Przyjaźń, Ukraina łamie umowę stowarzyszeniową UE-Ukraina i swoje zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Nie ulegniemy temu szantażowi" - napisał z kolei na X minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

Jego zdaniem "poprzez blokadę tranzytu ropy na Węgry rurociągiem 'Przyjaźń', Ukraina łamie umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską oraz swoje zobowiązania wobec Wspólnoty". "Nie ulegniemy temu szantażowi" - podkreślił minister z rządu Viktora Orbana.

Węgry i Słowacja wstrzymały transport oleju napędowego do Ukrainy

Węgry i Słowacja wstrzymały również dostarczanie oleju napędowego do Ukrainy, a Budapeszt zagroził Kijowowi wstrzymaniem eksportu energii elektrycznej i gazu.

Dostawy rosyjskiej ropy, płynące na Węgry i Słowację rurociągiem Przyjaźń, biegnącym przez Ukrainę, zostały wstrzymane 27 stycznia po - jak poinformowała strona ukraińska - rosyjskim ataku na infrastrukturę energetyczną.

W odpowiedzi na wstrzymanie tranzytu węgierski koncern naftowy MOL zwrócił się w poniedziałek do rządu o uwolnienie strategicznych rezerw surowca, a rząd - do Chorwacji o zezwolenie na transport rosyjskiej ropy rurociągiem Adria. Surowiec ma trafić tą drogą na Węgry w połowie marca.

Orban blokuje pomoc dla Ukrainy. Jest reakcja Komisji Europejskiej

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho odniosła się do gróźb Węgier. Przekazała, że KE oczekuje, że wszystkie państwa UE dotrzymają porozumienia politycznego w sprawie ostatecznego przyjęcia pożyczki dla Ukrainy.

Urzędniczka przypomniała, że podczas grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej przywódcy państw UE osiągnęli jednomyślne porozumienie polityczne w sprawie zapewnienia 90 mld euro wsparcia na potrzeby budżetowe i wojskowe Ukrainy w ciągu najbliższych dwóch lat.

Parlament Europejski przyjął 11 lutego pakiet trzech aktów prawnych, które umożliwią udostępnienie Ukrainie przez UE pożyczki w wysokości 90 mld euro na lata 2026-27. Kolejnym krokiem jest formalne zatwierdzenie pakietu przez państwa członkowskie w ramach Rady UE, co pozwoli Komisji Europejskiej na wypłatę pierwszej transzy na początku drugiego kwartału 2026 r.

