Polska formalnie wycofała się z konwencji ottawskiej w piątek 20 lutego. Wiceszef MON Paweł Zalewski wyjaśnił, że miny stanowią ważny element struktury obronnej, która jest budowana na granicy z Rosją i Białorusią. Zapowiedział też, że Polska planuje uruchomić wkrótce krajową produkcję min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych.

Polska wycofuje się z konwencji ottawskiej. Jest reakcja Rosji

Decyzja Warszawy nie pozostała bez echa w Rosji. Rzeczniczka tamtejszego resortu spraw zagranicznych Marija Zacharowa oceniła, że "konsekwencje takich działań nie będą długo czekać".

- Kroki te mogą doprowadzić do efektu domina, a inne kraje pójdą w ślady Polski – powiedziała przedstawicielka Kremla.

- W tym kontekście poszczególne państwa Unii Europejskiej o rozwiniętym potencjale militarno-przemysłowym już teraz próbują czerpać korzyści finansowe z zaspokojenia rosnącego popytu na miny przeciwpiechotne na rynku międzynarodowym - dodała.

Zdaniem Zacharowej "wszystkie te okoliczności nieuchronnie prowadzą do dalszej eskalacji napięć w Europie i pogorszenia regionalnej oraz międzynarodowej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa".

Traktat o zakazie min przeciwpiechotnych. Donald Tusk zapowiada

Wcześniej premier Donald Tusk, który w czwartek obserwował prezentację możliwości m.in. polskich systemów antydronowych, zapowiedział, że właśnie "w tych godzinach" Polska wychodzi z konwencji ottawskiej.

Podkreślił też, że w ramach programu Tarczy Wschód Polska osiągnie wkrótce zdolność zaminowania wschodniej granicy w ciągu 48 godzin.

Konwencja ottawska została przyjęta w 1997 roku. Dokument zakazuje produkcji, składowania i używania min przeciwpiechotnych, które - jak wskazują zwolennicy traktatu - stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej długo po zakończeniu działań wojennych. Polska ratyfikowała konwencję w 2012 roku, a cztery lata później zakończyła proces wycofywania min przeciwpiechotnych ze swoich arsenałów.

