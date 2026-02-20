Polska sięgnie po "zakazaną broń". Jest reakcja Rosji
- Wycofanie się Warszawy z konwencji ottawskiej o zakazie min przeciwpiechotnych może wywołać efekt domina i zagrozić eskalacją napięć w Europie - powiedziała w piątek rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. Dodała, że w ślad za Polską mogą podążyć inne kraje. Decyzja Warszawy - jak przekazał wiceszef MON Paweł Zalewski - ma związek z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji.
Polska formalnie wycofała się z konwencji ottawskiej w piątek 20 lutego. Wiceszef MON Paweł Zalewski wyjaśnił, że miny stanowią ważny element struktury obronnej, która jest budowana na granicy z Rosją i Białorusią. Zapowiedział też, że Polska planuje uruchomić wkrótce krajową produkcję min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych.
Polska wycofuje się z konwencji ottawskiej. Jest reakcja Rosji
Decyzja Warszawy nie pozostała bez echa w Rosji. Rzeczniczka tamtejszego resortu spraw zagranicznych Marija Zacharowa oceniła, że "konsekwencje takich działań nie będą długo czekać".
- Kroki te mogą doprowadzić do efektu domina, a inne kraje pójdą w ślady Polski – powiedziała przedstawicielka Kremla.
- W tym kontekście poszczególne państwa Unii Europejskiej o rozwiniętym potencjale militarno-przemysłowym już teraz próbują czerpać korzyści finansowe z zaspokojenia rosnącego popytu na miny przeciwpiechotne na rynku międzynarodowym - dodała.
ZOBACZ: Polska wycofuje się z konwencji. Znikną militarne ograniczenia
Zdaniem Zacharowej "wszystkie te okoliczności nieuchronnie prowadzą do dalszej eskalacji napięć w Europie i pogorszenia regionalnej oraz międzynarodowej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa".
Traktat o zakazie min przeciwpiechotnych. Donald Tusk zapowiada
Wcześniej premier Donald Tusk, który w czwartek obserwował prezentację możliwości m.in. polskich systemów antydronowych, zapowiedział, że właśnie "w tych godzinach" Polska wychodzi z konwencji ottawskiej.
Podkreślił też, że w ramach programu Tarczy Wschód Polska osiągnie wkrótce zdolność zaminowania wschodniej granicy w ciągu 48 godzin.
ZOBACZ: Armia Korei Północnej szkoli się w Rosji. Zełenski: to szalenie niebezpieczne
Konwencja ottawska została przyjęta w 1997 roku. Dokument zakazuje produkcji, składowania i używania min przeciwpiechotnych, które - jak wskazują zwolennicy traktatu - stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej długo po zakończeniu działań wojennych. Polska ratyfikowała konwencję w 2012 roku, a cztery lata później zakończyła proces wycofywania min przeciwpiechotnych ze swoich arsenałów.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej