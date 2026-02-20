Po najbliższej nocy wszystko się zmieni. Pogoda obiera całkowicie nowy kurs
Zamiast kilkunastostopniowego mrozu nawet 15 stopni ciepła. Taka zmiana czeka nas w najbliższym czasie. Noc z piątku na sobotę będzie ostatnim tak mroźnym epizodem. Od soboty ciepłe powietrze rozleje się na całą Polskę, wraz z deszczem i postępującą odwilżą. Śnieg na nizinach niedługo może być tylko wspomnieniem.
- Piątek będzie ostatnim mroźnym dniem w Polsce
- Od soboty nadejdzie ocieplenie, a temperatury mogą być najwyższe od początku roku
- Weekend przyniesie odwilż, ale również deszcz i ryzyko gołoledzi w wielu miejscach
- W przyszłym tygodniu temperatury mogą osiągnąć nawet 15 stopni Celsjusza, przez co pokrywa śnieżna zacznie się topić
Piątek będzie ostatnim mroźnym dniem. Choć w najbliższym czasie lokalnie będzie jeszcze nieco poniżej zera, to w większości kraju doświadczymy zdecydowanego ocieplenia. Temperatury mogą być najwyższe od początku roku. Zmiana zacznie się w sobotę - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Szykuje się ciepły weekend. Siarczysty mróz jeszcze tylko w nocy
Cały czas noce są bardzo mroźne. Tak było po zmroku w czwartek, kiedy w Zamościu zanotowano -18,4 st. C. Noc z piątku na sobotę także zapowiada się bardzo wymagająco: na południowym wschodzie i wschodzie zanotujemy siarczysty mróz na poziomie -17, -13 st. C. To jednak będzie jedna z ostatnich oznak zimy w naszym kraju.
ZOBACZ: Ostatnia mroźna fala uderza w Polskę. Znamy dokładny termin zmiany pogody
Kończy się wyżowa, spokojna i mroźna aura. W najbliższych kilkunastu godzinach odczujemy wyraźny napływ ciepłego powietrza z zachodu Europy. Po mroźnej nocy bardzo szybko zacznie się ocieplać i w sobotę niemal wszędzie będzie powyżej zera.
Lekki, kilkustopniowy mróz odczują jeszcze mieszkańcy Podlasia. W pozostałych rejonach będzie jednak dość ciepło: od zera na północy i wschodzie, 2-3 st. C w centrum do około 6 na zachodzie.
ZOBACZ: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Co z wodą w kranach?
Jeszcze cieplej będzie w drugiej połowie weekendu. W niedzielę wszędzie temperatury będą dodatnie i wyniosą od 1-2 st. na wschodzie, około 4 w centrum do 7-8 na południu i zachodzie. Lokalnie może tam być nieco cieplej, do około 9 st. C.
Chociaż w większości Polski będzie dość ciepło, to nie do końca przyjemnie. Weekend w wielu miejscach będzie deszczowy. Przeważnie popada sam deszcz, a lokalnie może zamarzać, powodując gołoledź.
Warto więc poruszać się ostrożnie po drogach i chodnikach, ponieważ w sobotę i niedzielę może być na nich bardzo ślisko.
Koniec zimy w Polsce. Będzie tylko cieplej
Od weekendu w Polsce zapanuje odwilż. Kolejne dni i noce będą na tyle ciepłe, że przez całą dobę w praktycznie całym kraju temperatury będą dodatnie.
ZOBACZ: Mają 12 stopni w mieszkaniach, spółdzielnia tonie w długach. A mróz w natarciu
W pierwszych dniach przyszłego tygodnia na zachodzie i południu kraju na termometrach będzie około 10 st. C, a w drugiej połowie tygodnia na tych terenach można się spodziewać nawet około 15 st. C, a lokalnie może być nieco więcej.
Tak mocne ocieplenie nie zostanie bez wpływu na grubość pokrywy śnieżnej. Wiele wskazuje na to, że o ile na początku przyszłego tygodnia na północy może leżeć jeszcze nieco ponad 20 cm śniegu, to kilka dni później jego warstwa zmniejszy się zdecydowanie.
Bardzo możliwe, że pod koniec przyszłego tygodnia na nizinach miejscami na północnym wschodzie będzie najwyżej kilka centymetrów śniegu, a najwięcej można się go spodziewać praktycznie tylko na terenach podgórskich i w samych górach.
Wiele wskazuje na to, że zima skończy swoje panowanie w Polsce w najbliższych dniach i reszta lutego upłynie pod znakiem pogody typowej dla przedwiośnia.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej