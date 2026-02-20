Po najbliższej nocy wszystko się zmieni. Pogoda obiera całkowicie nowy kurs

Zamiast kilkunastostopniowego mrozu nawet 15 stopni ciepła. Taka zmiana czeka nas w najbliższym czasie. Noc z piątku na sobotę będzie ostatnim tak mroźnym epizodem. Od soboty ciepłe powietrze rozleje się na całą Polskę, wraz z deszczem i postępującą odwilżą. Śnieg na nizinach niedługo może być tylko wspomnieniem.

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami ocieplenia na tle zimowego krajobrazu z drzewami pokrytymi śniegiem.
Lidia Stawinska/Unsplash/WXCHARTS
To ostatnie godziny zimy. Od weekendu w Polsce będzie wyraźnie cieplej, za kilka dni kilkanaście stopni ciepła
  • Piątek będzie ostatnim mroźnym dniem w Polsce
  • Od soboty nadejdzie ocieplenie, a temperatury mogą być najwyższe od początku roku
  • Weekend przyniesie odwilż, ale również deszcz i ryzyko gołoledzi w wielu miejscach
  • W przyszłym tygodniu temperatury mogą osiągnąć nawet 15 stopni Celsjusza, przez co pokrywa śnieżna zacznie się topić

Piątek będzie ostatnim mroźnym dniem. Choć w najbliższym czasie lokalnie będzie jeszcze nieco poniżej zera, to w większości kraju doświadczymy zdecydowanego ocieplenia. Temperatury mogą być najwyższe od początku roku. Zmiana zacznie się w sobotę - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Szykuje się ciepły weekend. Siarczysty mróz jeszcze tylko w nocy

Cały czas noce są bardzo mroźne. Tak było po zmroku w czwartek, kiedy w Zamościu zanotowano -18,4 st. C. Noc z piątku na sobotę także zapowiada się bardzo wymagająco: na południowym wschodzie i wschodzie zanotujemy siarczysty mróz na poziomie -17, -13 st. C. To jednak będzie jedna z ostatnich oznak zimy w naszym kraju.

 

Kończy się wyżowa, spokojna i mroźna aura. W najbliższych kilkunastu godzinach odczujemy wyraźny napływ ciepłego powietrza z zachodu Europy. Po mroźnej nocy bardzo szybko zacznie się ocieplać i w sobotę niemal wszędzie będzie powyżej zera.

 

Lekki, kilkustopniowy mróz odczują jeszcze mieszkańcy Podlasia. W pozostałych rejonach będzie jednak dość ciepło: od zera na północy i wschodzie, 2-3 st. C w centrum do około 6 na zachodzie.

 

Jeszcze cieplej będzie w drugiej połowie weekendu. W niedzielę wszędzie temperatury będą dodatnie i wyniosą od 1-2 st. na wschodzie, około 4 w centrum do 7-8 na południu i zachodzie. Lokalnie może tam być nieco cieplej, do około 9 st. C.

 

Odwilż nasili się w przyszłym tygodniu. Przez całą dobę temperatury będą dodatnieIMGW
Odwilż nasili się w przyszłym tygodniu. Przez całą dobę temperatury będą dodatnie

 

Chociaż w większości Polski będzie dość ciepło, to nie do końca przyjemnie. Weekend w wielu miejscach będzie deszczowy. Przeważnie popada sam deszcz, a lokalnie może zamarzać, powodując gołoledź.

 

Warto więc poruszać się ostrożnie po drogach i chodnikach, ponieważ w sobotę i niedzielę może być na nich bardzo ślisko.

Koniec zimy w Polsce. Będzie tylko cieplej

Od weekendu w Polsce zapanuje odwilż. Kolejne dni i noce będą na tyle ciepłe, że przez całą dobę w praktycznie całym kraju temperatury będą dodatnie.

 

W pierwszych dniach przyszłego tygodnia na zachodzie i południu kraju na termometrach będzie około 10 st. C, a w drugiej połowie tygodnia na tych terenach można się spodziewać nawet około 15 st. C, a lokalnie może być nieco więcej.

 

Koniec zimy w Polsce. Od weekendu temperatury będą dodatnie, a z czasem sięgną nawet 15 stopni CelsjuszaWXCHARTS
Koniec zimy w Polsce. Od weekendu temperatury będą dodatnie, a z czasem sięgną nawet 15 stopni Celsjusza

 

Tak mocne ocieplenie nie zostanie bez wpływu na grubość pokrywy śnieżnej. Wiele wskazuje na to, że o ile na początku przyszłego tygodnia na północy może leżeć jeszcze nieco ponad 20 cm śniegu, to kilka dni później jego warstwa zmniejszy się zdecydowanie.

 

Mroźna aura w piątek ustąpi miejsca ociepleniu i deszczom w weekendIMGW
Mroźna aura w piątek ustąpi miejsca ociepleniu i deszczom w weekend

 

Bardzo możliwe, że pod koniec przyszłego tygodnia na nizinach miejscami na północnym wschodzie będzie najwyżej kilka centymetrów śniegu, a najwięcej można się go spodziewać praktycznie tylko na terenach podgórskich i w samych górach.

 

Wiele wskazuje na to, że zima skończy swoje panowanie w Polsce w najbliższych dniach i reszta lutego upłynie pod znakiem pogody typowej dla przedwiośnia.

 

