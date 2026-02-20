Piątek będzie ostatnim mroźnym dniem. Choć w najbliższym czasie lokalnie będzie jeszcze nieco poniżej zera, to w większości kraju doświadczymy zdecydowanego ocieplenia. Temperatury mogą być najwyższe od początku roku. Zmiana zacznie się w sobotę - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Szykuje się ciepły weekend. Siarczysty mróz jeszcze tylko w nocy

Cały czas noce są bardzo mroźne. Tak było po zmroku w czwartek, kiedy w Zamościu zanotowano -18,4 st. C. Noc z piątku na sobotę także zapowiada się bardzo wymagająco: na południowym wschodzie i wschodzie zanotujemy siarczysty mróz na poziomie -17, -13 st. C. To jednak będzie jedna z ostatnich oznak zimy w naszym kraju.

ZOBACZ: Ostatnia mroźna fala uderza w Polskę. Znamy dokładny termin zmiany pogody

Kończy się wyżowa, spokojna i mroźna aura. W najbliższych kilkunastu godzinach odczujemy wyraźny napływ ciepłego powietrza z zachodu Europy. Po mroźnej nocy bardzo szybko zacznie się ocieplać i w sobotę niemal wszędzie będzie powyżej zera.

Lekki, kilkustopniowy mróz odczują jeszcze mieszkańcy Podlasia. W pozostałych rejonach będzie jednak dość ciepło: od zera na północy i wschodzie, 2-3 st. C w centrum do około 6 na zachodzie.

ZOBACZ: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Co z wodą w kranach?

Jeszcze cieplej będzie w drugiej połowie weekendu. W niedzielę wszędzie temperatury będą dodatnie i wyniosą od 1-2 st. na wschodzie, około 4 w centrum do 7-8 na południu i zachodzie. Lokalnie może tam być nieco cieplej, do około 9 st. C.

IMGW Odwilż nasili się w przyszłym tygodniu. Przez całą dobę temperatury będą dodatnie

Chociaż w większości Polski będzie dość ciepło, to nie do końca przyjemnie. Weekend w wielu miejscach będzie deszczowy. Przeważnie popada sam deszcz, a lokalnie może zamarzać, powodując gołoledź.

Warto więc poruszać się ostrożnie po drogach i chodnikach, ponieważ w sobotę i niedzielę może być na nich bardzo ślisko.

Koniec zimy w Polsce. Będzie tylko cieplej

Od weekendu w Polsce zapanuje odwilż. Kolejne dni i noce będą na tyle ciepłe, że przez całą dobę w praktycznie całym kraju temperatury będą dodatnie.

ZOBACZ: Mają 12 stopni w mieszkaniach, spółdzielnia tonie w długach. A mróz w natarciu

W pierwszych dniach przyszłego tygodnia na zachodzie i południu kraju na termometrach będzie około 10 st. C, a w drugiej połowie tygodnia na tych terenach można się spodziewać nawet około 15 st. C, a lokalnie może być nieco więcej.

WXCHARTS Koniec zimy w Polsce. Od weekendu temperatury będą dodatnie, a z czasem sięgną nawet 15 stopni Celsjusza

Tak mocne ocieplenie nie zostanie bez wpływu na grubość pokrywy śnieżnej. Wiele wskazuje na to, że o ile na początku przyszłego tygodnia na północy może leżeć jeszcze nieco ponad 20 cm śniegu, to kilka dni później jego warstwa zmniejszy się zdecydowanie.

IMGW Mroźna aura w piątek ustąpi miejsca ociepleniu i deszczom w weekend

Bardzo możliwe, że pod koniec przyszłego tygodnia na nizinach miejscami na północnym wschodzie będzie najwyżej kilka centymetrów śniegu, a najwięcej można się go spodziewać praktycznie tylko na terenach podgórskich i w samych górach.

Wiele wskazuje na to, że zima skończy swoje panowanie w Polsce w najbliższych dniach i reszta lutego upłynie pod znakiem pogody typowej dla przedwiośnia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni