Według Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych prezydent tego kraju Donald Trump nakładając cła na międzynarodowych partnerów handlowych, wykroczył poza jego uprawnienia. Za takim rozstrzygnięciem opowiedziało się sześciu sędziów, przeciw było trzech.

USA. Sąd Najwyższy zdecydował ws. ceł

"Sąd orzekł, że interpretacja administracji Trumpa, zgodnie z którą przedmiotowa ustawa - International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) - przyznaje Trumpowi uprawnienia, które według niego pozwalają mu nakładać cła, stanowiłaby naruszenie uprawnień Kongresu i zasady prawnej zwanej 'doktryną ważnych kwestii'" - brzmi orzeczenie, cytowane przez Reutersa.

Wspomniana doktryna wymaga, aby działania władzy wykonawczej o "ogromnym znaczeniu gospodarczym i politycznym" były zatwierdzone przez Kongres. Wcześniej sąd wykorzystał tę doktrynę, żeby blokować niektóre kluczowe działania wykonawcze byłego prezydenta Joe Bidena.

John Roberts, prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych przekazał, że "prezydent musi wskazać wyraźne upoważnienie Kongresu, aby uzasadnić swoje nadzwyczajne roszczenie do wprowadzenia ceł".

ZOBACZ: USA złagodziły stanowisko ws. Grenlandii. Wystraszyli się ludzie Trumpa

"Prezydent powołuje się na nadzwyczajne uprawnienia do jednostronnego nakładania ceł o nieograniczonej wysokości, czasie trwania i zakresie" - napisał Roberts.

"W odniesieniu do zakresu, historii i kontekstu konstytucyjnego tego rzekomego uprawnienia, (głowa państwa - red.) musi jasno określić upoważnienie Kongresu do jego wykonania" - podkreślił Sąd Najwyższy.

Media: Prawdopodobnie najważniejsza porażka administracji Trumpa

Reuters przypomniał, że orzeczenie sądu zostało wydane w sprawie zaskarżonej przez przedsiębiorstwa dotknięte cłami oraz 12 stanów USA, w większości rządzonych przez demokratów, przeciwko bezprecedensowemu wykorzystaniu przez Trumpa prawa do jednostronnego nałożenia podatków importowych.

ZOBACZ: Trump napisał o karze śmierci dla sześciu polityków. Biały Dom błyskawicznie zareagował

Jak podaje CNN, "decyzja ta jest prawdopodobnie najważniejszą porażką, jaką druga administracja Trumpa poniosła przed konserwatywnym Sądem Najwyższym". Autor publikacji John Fritze przypomniał, że najyższy amerykański rogan sądowy w zeszłym roku wielokrotnie opowiadał się po stronie prezydenta "w serii orzeczeń nadzwyczajnych dotyczących imigracji, zwolnień liderów niezależnych agencji oraz głębokich cięć w wydatkach rządowych".

Cła Donalda Trumpa. Miały przynieść biliony dolarów zysków

Mimo, że administracja Trumpa nie ujawniła danych dotyczących ceł pobieranych od 14 grudnia zeszłego roku, to ekonomiści z Penn-Wharton Budget Model oszacowali, że kwota z podatków importowych ustalonych na podstawie IEEPA wyniosła ponad 175 miliardów dolarów.

"Kwota ta prawdopodobnie będzie musiała zostać zwrócona w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego przeciwko cłom opartym na IEEPA" - podał Reuters.

Według publikacji cła nałożone przez Trumpa w ciągu kolejnej dekady miały przynieść USA biliony dolarów dochodów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni