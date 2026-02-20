Miała praktykować "czarną magię". Kobieta i 10-miesięczne dziecko nie żyją

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek w wiosce Kudsai - osadzie plemiennej składającej się z około 50 glinianych domów, położonej 250 km od stolicy stanu Jharkhand, Ranchi. Cztery osoby podejrzane o zabójstwo Jyoti Sinku i jej dziecka odmówiły złożenia wyjaśnień i zostały osadzone w areszcie.

Liczba podobnych przestępstw rośnie w Indiach z roku na rok. Według szacunków w latach 2000–2016 w Indiach zamordowano ponad 2500 osób, przeważnie kobiet, posądzanych o uprawianie czarów. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej w sąsiednim stanie Bihar życie straciło z tego powodu pięcioro członków jednej rodziny.

Indie. Nie żyje kobieta podejrzewana o stosowanie czarów

Jak zauważa BBC, samosądy na osobach podejrzanych o praktykowanie czarnej magii występują najczęściej w niewielkich osadach, w których nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, a porad w kwestiach medycznych udzielają szarlatani.

Przyczyną zabójstwa Jyoti Sinku najprawdopodobniej były niedawne incydenty w wiosce, w tym tajemnicza śmierć jednego z mieszkańców, który doświadczał częstych omdleń i stanów lękowych. Jego żona zwróciła się po pomoc do miejscowego specjalisty, który nie był jednak formalnym pracownikiem służby zdrowia.

Uzdrowiciel oświadczył, że jej mąż nie cierpi na żadne dolegliwości fizyczne. Brak środków na szpitalne leczenie spowodował, że mężczyzna nie otrzymał fachowej pomocy na czas.

W wiosce szybko rozeszły się plotki, że za chorobą Pustuna Biruy stoi Jyoti Sinku. Miejscowi twierdzili, że po kryjomu praktykowała ona czary i rzuciła na zmarłego klątwę.

Dramatyczne sceny w domu rodzinnym. Mąż ofiary zrozpaczony

Jak opisuje przebywający w szpitalu mąż Sinku, tej samej nocy, gdy Birua zmarł, do ich domu zakradło się kilkanaście osób (w tym pięć kobiet), które podpaliły żywcem jego żonę i dziecko.

"Błagałem ze złożonymi dłońmi, aby sprawę rozstrzygnęła rada wioski, ale napastnicy mnie nie posłuchali" - wspominał dramatyczne sceny Kolhan Sinku.

Jego zeznania doprowadziły do aresztowania czterech mężczyzn i powołania specjalnego zespołu policyjnego, który zajmie się wytropieniem pozostałych członków gangu. Dodatkowo zapewniono, że na obszarach wiejskich zostaną wprowadzone programu, które podniosą świadomość mieszkańców na temat szkód wynikających z przesądów.

