Marcin Przydacz w programie "Gość Wydarzeń"

Marek Tejchman rozmawia w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" z Marcinem Przydaczem, szefem biura polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.