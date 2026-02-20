Marcin Przydacz w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Marek Tejchman rozmawia w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" z Marcinem Przydaczem, szefem biura polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.

Mężczyzna w okularach w garniturze siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Marcin Przydacz w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem w programie będzie Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

 

Poprzednie odcinki programu "Gość Wydarzeń" można zobaczyć TUTAJ.

 

bp / polsatnews.pl
GOŚĆ WYDARZEŃMAREK TEJCHMANPOLSAT NEWSPOLSKA

