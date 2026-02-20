Komisja Europejska chce zatrudnić kolejnych urzędników. Część państw się zbuntowało

W liście, pod którym podpisali się ministrowie z Austrii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Holandii i Szwecji, podkreślono, że w czasie, kiedy Komisja apeluje do stolic o cięcia kosztów, w propozycji nowego wieloletniego budżetu UE przewidziano dodatkowe 1,4 mld euro na wynagrodzenia Komisji, w tym zatrudnienie kolejnych urzędników.

- Proponowane zwiększenie liczby stanowisk o 2500 jest sprzeczne z deklarowanymi celami efektywności, ograniczeń i reform - napisano w dokumencie.

Komisja Europejska chce zatrudnić nowych urzędników

Komisja Europejska tłumaczy się brakami kadrowymi przy rosnącej liczbie obowiązków.

- Jeśli spojrzeć na poprzedni okres wieloletnich ram finansowych UE, to zmniejszyliśmy liczbę pracowników o 5 proc. Osiągnęliśmy więc znaczne oszczędności - powiedział w piątek w Brukseli rzecznik KE ds. budżetowych Balazs Ujvari.

Dodał, że w obecnym budżecie UE utrzymany został ten sam poziom zatrudnienia, przy czym urzędnicy otrzymali więcej obowiązków. - Zostaliśmy wezwani przez państwa członkowskie do działań w coraz większej liczbie obszarów - powiedział rzecznik, dodając, że w rezultacie unijne instytucje odczuły braki kadrowe, którą to lukę chcą teraz wypełnić.

Co ciekawe, KE argumentuje konieczność dodatkowego zatrudnienia tym, że "wzmocnienie kadr zapewni sprawniejszą realizację unijnych programów i nadzór nad wydatkowaniem środków".

Poszukiwani są specjaliści od nowych technologii i bezpieczeństwa

Rzecznik przyznał, że są obszary, gdzie specjaliści są szczególnie pilnie poszukiwani. Mowa tu m.in. o cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji czy bezpieczeństwie w ogóle.

Ujvari powiedział, że 2500 planowanych stanowisk nie dotyczy jedynie Komisji Europejskiej, ale wszystkich instytucji UE. Powiedział też, że Komisja rozpoczęła też duży przegląd swoich kadr, którego celem jest zwiększenie wydajności i skuteczności działań instytucji.

Kontrowersyjny projekt znalazł się w projekcie budżetu na lata 2028-2034, który przedstawiła Komisja Europejska. Jego ostateczny kształt wymaga zgody państw członkowskich oraz wybieranego w wyborach powszechnych Parlamentu Europejskiego.

