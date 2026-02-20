Informując o piątkowej akcji, Dowództwo Obrony Powietrznej Ameryki Północnej (NORAD) przekazało, że poderwane zostało łącznie dziewięć maszyn. Chodzi o dwa samoloty F-16, kolejne dwa F-35, jeden E-3 oraz cztery KC-135.

Jak wskazano w komunikacie, zadaniem tych maszyn było przechwycenie, identyfikacja oraz eskortowanie rosyjskich samolotów, które w czwartkowy wieczór czasu lokalnego (w piątek rano w Polsce) pojawiły się w Strefie Identyfikacyjnej Obrony Powietrznej Alaski. Chodzi o dwie maszyny Tu-95, dwa Su-35 i jeden A-50.

Rosyjskie samoloty w pobliżu Alaski. Amerykanie poderwali myśliwce

Agencja Reutera donosi, że nie doszło do naruszenia amerykańskiej ani kanadyjskiej przestrzeni powietrznej, a rosyjskie maszyny zostały przechwycone oraz eskortowane nad wodami międzynarodowymi do chwili opuszczenia przez nie strefy.

Rosyjskie samoloty są regularnie obserwowane zarówno w pobliżu Alaski, jak i Norwegii oraz nad Morzem Bałtyckim. Maszyny Kremla często pojawiają się bez włączonych transponderów i zgłoszonych planów lotu, co stwarza ryzyko dla ruchu cywilnego, a tym samym wymusza reakcję sił powietrznych państw sąsiadujących z Rosji.

