Do tragicznego wypadku doszło na drodze ekspresowej Kundali-Manesar-Palwal w północnej części Indii. Według informacji przekazanych przez indyjskie służby, obywatele Polski posiadali wizy turystyczne i jechali do Agry, aby zwiedzić słynne mauzoleum Tadż Mahal wynajętą ​​taksówką.

Tragedia w Indiach, nie żyje Polak

Indyjska gazeta "The Tribune" przekazała opis zdarzenia z punktu widzenia kierowcy pierwszej ciężarówki, który został ranny. Według jego słów, ok. godz. 4:00 rano lokalnego czasu odkrył problem ze swoją wywrotką, przez co zjechał na pobocze. Relacja policji cytowana przez "Hindusian Times" wskazuje, że przyczyną problemu ciężarówki było odpadnięcie jednego z kół.

ZOBACZ: Wypadek na Podkarpaciu. Samochód zawisł na barierkach

Po zobaczeniu nadjeżdżającej taksówki świecił w jej kierunku latarką, chcąc ostrzec kierowcę i skierować go do objazdu. Do tragedii doszło, gdy w samochód wiozący Polaków uderzyła z tyłu inna ciężarówka. Taksówka w wyniku uderzenia wpadła w auto stojące na poboczu. Pasażerowie i taksówkarz utknęli w zmiażdżonej z obu stron pojeździe. Mężczyzna, który kierował drugim samochodem ciężarowym uciekł z miejsca zdarzenia.

Wypadek z udziałem polskich turystów. Zmarły pracował w PLL LOT

Trzy osoby uwięzione pomiędzy ciężarówkami zostały wyciągnięte z pomocą dźwigu oraz wsparciu okolicznych mieszkańców. Dwie z nich - taksówkarz i obywatel Polski - zginęły na miejscu. Ranna kobieta została przewieziona do szpitala w Delhi. Pod opieką lekarską jest też kierowca pierwszej z ciężarówek.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zginęły dwie osoby

Zmarły 29-latek był pracownikiem PLL LOT - potwierdził w rozmowie z Interią rzecznik prasowy spółki Krzysztof Moczulski.

Dyżurny policjant lokalnej policji poinformował, że o tragicznym wypadku została poinformowana polska ambasada. Trwają także poszukiwania zbiegłego kierowcy, w tym celu analizowane są m.in. nagrania z monitoringu z autostrady.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni