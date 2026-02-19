Sędzia Dariusz Łubowski raz wydał Europejski Nakaz Aresztowania, a innym razem uchylił ENA wobec innego polityka PiS - Marcina Romanowskiego, który jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości ze względu na aferę wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Łubowski, uchylając w grudniu decyzję o ENA wobec Romanowskiego, stwierdził: - W świetle wyżej naprowadzonych okoliczności istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w Państwie Polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę.

Będzie ENA dla Zbigniewa Ziobry? Sędzia odsunięty od orzekania

Wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry prokuratura złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie 10 lutego. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak informował wówczas, że w uzasadnieniu wniosku wskazano, że "Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw", a "duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z dnia 5 lutego 2026 r. o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania"

W komunikacie prokurator przekazał, że Zbigniew Ziobro "w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej". Dodano jednak, że jego adres pobytu jest nieznany.

ZOBACZ: Sikorski odpowiada na wpis Ziobry. "Zachowuj się jak mężczyzna"

Prok. Nowak wyjaśnił, że w przypadku "podejrzenia, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać Europejski Nakaz Aresztowania". Dodał, że w sprawie Zbigniewa Ziobry przesłanka ta została spełniona.

ENA dla Marcina Romanowskiego. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o uwzględnieniu wniosku Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. Stało się to po tym, jak sędzia Dariusz Łubowski uchylił w grudniu wcześniejszy ENA wobec polityka, mimo, że sam go wcześniej wydał.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych sam Romanowski. "Zorganizowana grupa przestępcza Tuska i Żurka w prokuraturze i Sądzie Okręgowym w Warszawie kontynuuje swoją kryminalną działalność" - napisał, dodając, że złoży w tej sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

ZOBACZ: Kłopoty Ziobry i Romanowskiego na Węgrzech? "Pojadą do Mińska albo Moskwy"

Reprezentujący go mec. Bartosz Lewandowski ocenił, że doszło do "rażącego naruszenia przepisów procedury karnej oraz Konstytucji". "W sprawie Marcina Romanowskiego zachodzą absolutnie wszystkie przesłanki do uznania, że śledztwo oraz postępowanie sądów w jego sprawie nie realizuje wymogów sprawiedliwego procesu, które jest wymagane w demokratycznym państwie prawnym" - stwierdził.

Marcin Romanowski, podobnie jak Zbigniew Ziobro, wyjechał na Węgry, gdzie rząd Viktora Orbana udzielił mu azylu.

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty wobec Ziobry

Prokuratura Krajowa zarzuca Zbigniewowi Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Były minister sprawiedliwości miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

ZOBACZ: Czy Zbigniew Ziobro zostanie ułaskawiony? Karol Nawrocki zabrał głos

Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności". Polityk zapowiedział, że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

