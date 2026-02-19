Rosyjska olimpijka pozbawiona mieszkania. Oddano je żołnierzowi

W 2011 r. Darja Kliszyna otrzymała od władz jednopokojowe mieszkanie w swoim rodzinnym Twerze. - Warunki były takie, że mogłam je otrzymać na własność w przypadku udziału w Igrzyskach Olimpijskich, otrzymania medali na Mistrzostwach Świata lub dłuższego stażu - mówiła w wywiadzie udzielonym rosyjskiemu dziennikarzowi Wiktorowi Krawczence w serwisie YouTube.

Kliszyna przekonywała, że wszyscy, z którymi się konsultowała w sprawie mieszkania zapewniali ją, że nieruchomość stanie się jej własnością. Lekkoatletka zameldowała się w nim, a dwa lata później wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie się osiedliła i kontynuowała treningi.

Znana rosyjska lekkoatletka eksmitowana. Mieszkanie zajął żołnierz

Jak poinformowała w nowym wywiadzie Kliszyna, w 2025 r. nieoczekiwanie została wymeldowana z twerskiego mieszkania. Klucze do lokum - według jej relacji - trafiły do wojska. Decyzję o odbiorze nieruchomości tłumaczono tym, że sportsmenka nie jest obecnie aktywna zawodowo.

- Teraz nazywają mnie bezdomnym. Nie mam pozwolenia na pobyt - skarżyła się Darja Kliszyna.

Do sprawy lekkoatletki odniosła się rosyjska mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim z 2006 r., a obecnie deputowana do Dumy Państwowej Swietłana Żurowa. - Może nie płaciła rachunków za media, może nie płaciła podatków, może przepisała je (mieszkanie - red.) komuś - zastanawiała się.

- Wyjechała do Ameryki, co oznacza, że już nie potrzebuje mieszkania. Nie potrzebuje go, jest w Ameryce (...) Państwo nie może odebrać obywatelowi mienia bez powodu - przekonywała w rozmowie z RTVI.

Darja Kliszyna to odnosząca sukcesy na arenie międzynarodowej rosyjska lekkoatletka specjalizująca się w skokach w dal. Wielokrotnie zdobywała złoto na mistrzostwach świata i Europy w kategoriach juniorskich. W 2017 r. zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich w Rio De Janeiro, będąc jedyną reprezentantką Rosji dopuszczoną do zawodów. Zdobyła 9. miejsce.

