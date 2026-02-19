Rosyjska olimpijka pozbawiona mieszkania. Oddano je żołnierzowi
Rosyjska lekkoatletka Darja Kliszyna poinformowała, że odebrane zostało jej mieszkanie, które otrzymała od władz w ramach rządowego wsparcia dla sportowców. Sportsmenka, która od 2013 r. trenuje w Stanach Zjednoczonych wskazała, że jej lokum zostało przekazano obcemu mężczyźnie służącemu w armii. - Nie potrzebuje go, jest w Ameryce - tłumaczyła deputowana do rosyjskiej Dumy Państwowej.
W 2011 r. Darja Kliszyna otrzymała od władz jednopokojowe mieszkanie w swoim rodzinnym Twerze. - Warunki były takie, że mogłam je otrzymać na własność w przypadku udziału w Igrzyskach Olimpijskich, otrzymania medali na Mistrzostwach Świata lub dłuższego stażu - mówiła w wywiadzie udzielonym rosyjskiemu dziennikarzowi Wiktorowi Krawczence w serwisie YouTube.
Kliszyna przekonywała, że wszyscy, z którymi się konsultowała w sprawie mieszkania zapewniali ją, że nieruchomość stanie się jej własnością. Lekkoatletka zameldowała się w nim, a dwa lata później wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie się osiedliła i kontynuowała treningi.
Znana rosyjska lekkoatletka eksmitowana. Mieszkanie zajął żołnierz
Jak poinformowała w nowym wywiadzie Kliszyna, w 2025 r. nieoczekiwanie została wymeldowana z twerskiego mieszkania. Klucze do lokum - według jej relacji - trafiły do wojska. Decyzję o odbiorze nieruchomości tłumaczono tym, że sportsmenka nie jest obecnie aktywna zawodowo.
- Teraz nazywają mnie bezdomnym. Nie mam pozwolenia na pobyt - skarżyła się Darja Kliszyna.
Do sprawy lekkoatletki odniosła się rosyjska mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim z 2006 r., a obecnie deputowana do Dumy Państwowej Swietłana Żurowa. - Może nie płaciła rachunków za media, może nie płaciła podatków, może przepisała je (mieszkanie - red.) komuś - zastanawiała się.
- Wyjechała do Ameryki, co oznacza, że już nie potrzebuje mieszkania. Nie potrzebuje go, jest w Ameryce (...) Państwo nie może odebrać obywatelowi mienia bez powodu - przekonywała w rozmowie z RTVI.
Darja Kliszyna to odnosząca sukcesy na arenie międzynarodowej rosyjska lekkoatletka specjalizująca się w skokach w dal. Wielokrotnie zdobywała złoto na mistrzostwach świata i Europy w kategoriach juniorskich. W 2017 r. zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich w Rio De Janeiro, będąc jedyną reprezentantką Rosji dopuszczoną do zawodów. Zdobyła 9. miejsce.
