Pilny apel Donalda Tuska. "Proszę natychmiast opuścić Iran"

Słowa Donalda Tuska, które padły podczas konferencji prasowej zorganizowanej na poligonie w Zielonce, padły wkrótce po tym, jak CBS informował o wycofaniu z Bliskiego Wschodu części amerykańskiego personelu. Działania są wynikiem możliwości przeprowadzenia przez USA ataku na Iran i możliwego odwetu.

- Chciałbym uświadomić wszystkim polskim obywatelkom i obywatelom, którzy są jeszcze w tej chwili w Iranie albo nie daj Bóg wybierają się do tego kraju, i mówię to też w imieniu ministra spraw zagranicznych, premiera Sikorskiego, który do mnie dzwonił jeszcze przed przyjazdem na poligon. Proszę natychmiast opuścić Iran - ci wszyscy, którzy jeszcze są w Iranie - i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju - apelował premier.

- Nie chcę nikogo tu straszyć jakimś możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo, bardzo realna i za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę - przestrzegł Donald Tusk.

Premier poprosił o potraktowanie jego komunikatu bardzo poważnie. - Mamy złe doświadczenia z przeszłości. Niektórzy lekceważą te apele i informacje, dlatego jeszcze raz chcę podkreślić - proszę natychmiast opuścić Iran lub zaniechać wyjazdu do tego kraju, gdyż nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu - powiedział.

Sygnały płynące w ostatnich dniach z Waszyngtonu i działania związane z coraz większą koncentracją wojsk na Bliskim Wschodzie wskazują, że Amerykanie mogą poważnie rozważać interwencję zbrojną w Iranie. Analitycy wojskowi z portalu ItaMilRadar podkreślają, że obecne siły USA, połączone z potencjałem sił powietrznych Izraela, tworzą zaplecze wystarczające do przeprowadzenia pełnoskalowej operacji trwającej wiele tygodni.

W ostatnich tygodniach Donald Trump wielokrotnie groził Teheranowi atakiem militarnym. W odpowiedzi irański rząd ostrzegał, że jeśli dojdzie do interwencji USA, odpowiedź będzie skierowana w stronę amerykańskich baz wojskowych na Bliskim Wschodzie. W ubiegły piątek prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana irańskiego reżimu.

Według ekspertów, trzon wysyłanych przez USA na Bliski Wschód sił stanowią najnowocześniejsze maszyny taktyczne i strategiczne, m.in. kilkanaście myśliwców przewagi powietrznej F-22 Raptor oraz około 36 wielozadaniowych samolotów F-16 Fighting Falcon. Siły te zostały uzupełnione o 18 myśliwców typu stealth F-35A Lightning II, które wystartowały z brytyjskiej bazy Lakenheath i skierowały się do Jordanii.

Równolegle do działań w powietrzu, znacząco wzrosła aktywność US Navy w Zatoce Perskiej. Portal TheWarZone, powołując się na źródła w marynarce, wylicza, że w regionie znajduje się obecnie co najmniej 12 okrętów nawodnych.

Podstawę sił morskich stanowi Grupa Uderzeniowa Lotniskowca Abraham Lincoln (CSG), wspierana przez siedem niszczycieli klasy Arleigh Burke oraz trzy okręty typu Littoral Combat Ship (LCS). W drodze do regionu znajduje się również najnowocześniejszy amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford wraz z własną eskortą.

Dopełnieniem tej siły jest obecność kilku atomowych okrętów podwodnych, których dokładna lokalizacja i liczba pozostają, zgodnie z procedurami, niejawne.

