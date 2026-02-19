- Chodzi tutaj o słowo bardzo łatwe do wymówienia, ale trudne do wprowadzenia w życie - pokój. To nim się tutaj zajmujemy - powiedział Donald Trump podczas inauguracji Rady Pokoju.

Donald Trump: Zakończyliśmy wojny w ciągu dwóch dni

Prezydent USA podziękował światowym przywódcom, którzy przyłączyli się do organizacji i wyraził nadzieję, że dołączą do nich kolejni.

- Doceniam, że jesteście tutaj. Świetni ludzie, świetni przywódcy - dodał, zwracając się do zebranych. Zapewnił również, że "Rada Pokoju to "jedna z najważniejszych inicjatyw, w które jest zaangażowany".

Amerykański prezydent stwierdził, że "zakończył już wiele wojen", ale do pełnego rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia Strefy Gazy.

- Niektóre wojny trwały ponad 30 lat, a my zakończyliśmy je w ciągu dwóch dni. Ale mamy jeszcze inną pracę do wykonania i robimy to. Strefa Gazy to bardzo skomplikowana sytuacja - przyznał, podkreślając, że ma najlepszy zespół, który zajmuje się tym tematem.

- Widziałem wiele innych organizacji, ale one tak naprawdę nie mają znaczenia w porównaniu do naszej. Zebraliśmy tutaj wszystkich najważniejszych przywódców - podkreślił Trump.

Misja stabilizacyjna w Strefie Gazy. Trump wymienił pięć państw

Podczas przemówienia prezydent USA poinformował, że pięć państw zadeklarowało wysłanie sił stabilizacyjnych i policyjnych do Strefy Gazy, zaś dziewięć krajów zobowiązało się do wpłacenia łącznie siedmiu miliardów dolarów na pakiet pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy.

Wojska i siły policyjne do palestyńskiej półenklawy wyślą: Indonezja, Maroko, Albania, Kosowo i Kazachstan, podczas gdy Egipt i Jordania wesprą te wysiłki, m.in. poprzez szkolenia. Pieniądze na pomoc humanitarną przeznaczą natomiast: Kazachstan, Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Uzbekistan i Kuwejt.

Trump zapewnił też, że USA przeznaczą 10 miliardów dolarów na rzecz Rady Pokoju. Zapowiedział również, że fundusze na pomoc Strefie Gazy zbierze też federacja piłkarska FIFA, a kolejne spotkanie Rady Pokoju zorganizuje Norwegia.

Wspominając o tym, Trump przyznał, że miał nadzieję, że zapowiedź Oslo o spotkaniu dotyczy Nagrody Nobla dla niego, twierdząc, że został oszukany przez Komitet Noblowski.

Podczas swojego wystąpienia prezydent USA poruszył również temat Iranu. - Być może dojdzie do zawarcia porozumienia z Iranem, przekonamy się o tym w najbliższych 10 dniach, ale dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że przy zdecydowanym przywództwie nic nie jest niemożliwe - stwierdził Trump.

- Mamy trochę pracy do wykonania z Iranem. Nie mogą mieć broni jądrowej. To proste, inaczej nie będzie pokoju na Bliskim Wschodzie. Powiedziano im, że nie mogą mieć broni jądrowej, powiedziano im to bardzo stanowczo - dodał.

Inauguracja Rady Pokoju. Uroczystość w Waszyngtonie

Zaplanowane na 75 minut posiedzenie zgromadziło przedstawicieli 49 państw, w tym większość w charakterze obserwatora. Kilkanaście krajów jest reprezentowanych na szczeblu głowy państwa lub szefa rządu; są to m.in.: Argentyna, Bahrajn, Katar, Kazachstan, Uzbekistan, Indonezja, Albania, Egipt, Węgry, Rumunia, Armenia i Kambodża.

Głos na spotkaniu mają zabrać przedstawiciele 13 państw oraz członkowie komitetu wykonawczego Rady, m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio, wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner oraz były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Polska reprezentowana jest przez szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcina Przydacza, który jednak nie zabierze głosu.

