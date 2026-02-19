Ostatnia mroźna fala uderza w Polskę. Znamy dokładny termin zmiany pogody

Zima jeszcze nie odpuściła. Czwartek jest mroźny w wielu miejscach, ale prawdziwe uderzenie chłodu czeka nas po zmroku. W dużej części kraju temperatura spadnie wówczas do -15 st. C. Pogoda może być na tyle niebezpieczna, że synoptycy zdecydowali się wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dziewięciu województw. W weekend nastąpi znaczne ocieplenie.

  • Przez najbliższe dwie noce Polska zmagać się będzie z silnymi mrozami, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie temperatury mogą sięgać -15 stopni Celsjusza
  • Z powodu prognozowanych mrozów w 9 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia
  • Od weekendu nastąpi znaczące ocieplenie, a w przyszłym tygodniu miejscami zanotujemy nawet do 15-16 st. C
  • W związku z nadchodzącą odwilżą należy się spodziewać, że śnieg szybko zacznie się topić

Ostatnie dniu upłynęły pod znakiem silnych mrozów oraz lokalnych opadów śniegu. Czwartek nie jest pod tym względem wyjątkiem. Po południu i wieczorem nad większością Polski utrzyma się spore zachmurzenie, a na północy oraz w rejonie Karpat spadnie więcej śniegu - miejscami grubość pokrywy zwiększy się o kilka centymetrów. Największym zagrożeniem w najbliższym czasie będą jednak ujemne temperatury.

Nadchodzi jedna z ostatnich mroźnych nocy. Synoptycy wydali alerty

Chociaż w prognozach na kolejne dni widać wyraźne ocieplenie, to najbliższe kilkadziesiąt godzin wciąż będą bardzo wymagające pogodowo - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

ZOBACZ: Nawet 30 stopni różnicy w ciągu kilku dni. W pogodzie zajdą wielkie zmiany

 

Na północnym wschodzie zrobi się bardzo zimno. W nocy z czwartku na piątek synoptycy IMGW prognozują w tej części Polski mrozy dochodzące do nawet 15 st. C. Możliwe, że lokalnie mróz będzie jeszcze silniejszy.

 

Z tego powodu wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla terenów rozciągających się od północy Polski po wschodnie granice kraju. Żółte alerty obowiązują w całości lub części 9 województw:

  • większości pomorskiego (bez powiatów nad Zatoką Pucką);
  • wschodniej części zachodniopomorskiego;
  • powiatów pilskiego i złotowskiego w województwie wielkopolskim;
  • centralnej i zachodniej części warmińsko-mazurskiego;
  • mazowieckim;
  • północnych krańcach łódzkiego;
  • powiecie siemiatyckim w województwie podlaskim;
  • lubelskim.

 

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed silnym mrozem dla łącznie 9 województwIMGW
Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22:00 i pozostaną aktywne do soboty, do godz. 8:00. Na Lubelszczyźnie żółte alerty związane z silnym mrozem mogą się utrzymać o dobę dłużej.

Mrozy do weekendu, potem wszystko się zmieni. Nadchodzi ocieplenie

Również w piątek będzie nam towarzyszyć mróz i lokalne opady śniegu. W ciągu dnia przeważnie będzie od -5 do -2 st. C, choć miejscami na zachodzie może być minimalnie powyżej zera. Potem powtórzy się sytuacja z bardzo zimną nocą.

 

ZOBACZ: Ekstremalna pogoda w USA. Ostrzegają przed "bombą meteorologiczną"

 

Po zachodzie słońca w piątek najzimniej zrobi się na południowym wschodzie i wschodzie Polski. Tam nocą zanotujemy nawet -17, -13 st. C, a w centrum około -9.

 

Nad Polskę nadciągają silne mrozy z temperaturami również w nocy piątku na sobotę. Możliwe miejscami nawet do -17 st. CWXCHARTS
Chociaż noc z piątku na sobotę będzie wymagająca, to może się jednocześnie okazać jedną z ostatnich tak mroźnych. W weekend będziemy mieli bowiem do czynienia ze znacznym ociepleniem.

 

Z zachodu do Polski dotrze masa ciepłego powietrza, która z czasem rozprzestrzeni się na cały kraj. Wyraźnie cieplej zrobi się w sobotę, kiedy to miejscami na zachodzie i południu termometry pokażą do 3-6 st. C. W większości regionów temperatury będą dodatnie.

 

Weekendowa noc miejscami będzie jeszcze mroźna, jednak tym razem nie będą to wartości przekraczające -6 st. C. W niedzielę w ciągu dnia przeważnie możemy liczyć na 4-8 st. C.

 

ZOBACZ: Śnieg, gołoledź i utrudnienia na drogach. Pogoda rzuca wyzwanie kierowcom

 

To będzie początek znacznego ocieplenia. W kolejnych dniach w całej Polsce zanotujemy dodatnie temperatury, a miejscami na zachodzie i południowym zachodzie będzie nawet 15-16 st. C.

 

W wielu miejscach popada deszcz, a odwilż nabierze tempa. Na nizinach śnieg będzie zanikać i z czasem utrzyma się praktycznie tylko w górach lub miejscami na północnym wschodzie.

 

