Ostatnie dniu upłynęły pod znakiem silnych mrozów oraz lokalnych opadów śniegu. Czwartek nie jest pod tym względem wyjątkiem. Po południu i wieczorem nad większością Polski utrzyma się spore zachmurzenie, a na północy oraz w rejonie Karpat spadnie więcej śniegu - miejscami grubość pokrywy zwiększy się o kilka centymetrów. Największym zagrożeniem w najbliższym czasie będą jednak ujemne temperatury.

Nadchodzi jedna z ostatnich mroźnych nocy. Synoptycy wydali alerty

Chociaż w prognozach na kolejne dni widać wyraźne ocieplenie, to najbliższe kilkadziesiąt godzin wciąż będą bardzo wymagające pogodowo - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

ZOBACZ: Nawet 30 stopni różnicy w ciągu kilku dni. W pogodzie zajdą wielkie zmiany

Na północnym wschodzie zrobi się bardzo zimno. W nocy z czwartku na piątek synoptycy IMGW prognozują w tej części Polski mrozy dochodzące do nawet 15 st. C. Możliwe, że lokalnie mróz będzie jeszcze silniejszy.

Z tego powodu wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla terenów rozciągających się od północy Polski po wschodnie granice kraju. Żółte alerty obowiązują w całości lub części 9 województw:

większości pomorskiego (bez powiatów nad Zatoką Pucką);

(bez powiatów nad Zatoką Pucką); wschodniej części zachodniopomorskiego ;

; powiatów pilskiego i złotowskiego w województwie wielkopolskim ;

; centralnej i zachodniej części warmińsko - mazurskiego ;

- ; mazowieckim ;

; północnych krańcach łódzkiego ;

; powiecie siemiatyckim w województwie podlaskim ;

; lubelskim.

IMGW Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed silnym mrozem dla łącznie 9 województw

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22:00 i pozostaną aktywne do soboty, do godz. 8:00. Na Lubelszczyźnie żółte alerty związane z silnym mrozem mogą się utrzymać o dobę dłużej.

Mrozy do weekendu, potem wszystko się zmieni. Nadchodzi ocieplenie

Również w piątek będzie nam towarzyszyć mróz i lokalne opady śniegu. W ciągu dnia przeważnie będzie od -5 do -2 st. C, choć miejscami na zachodzie może być minimalnie powyżej zera. Potem powtórzy się sytuacja z bardzo zimną nocą.

ZOBACZ: Ekstremalna pogoda w USA. Ostrzegają przed "bombą meteorologiczną"

Po zachodzie słońca w piątek najzimniej zrobi się na południowym wschodzie i wschodzie Polski. Tam nocą zanotujemy nawet -17, -13 st. C, a w centrum około -9.

WXCHARTS Nad Polskę nadciągają silne mrozy z temperaturami również w nocy piątku na sobotę. Możliwe miejscami nawet do -17 st. C

Chociaż noc z piątku na sobotę będzie wymagająca, to może się jednocześnie okazać jedną z ostatnich tak mroźnych. W weekend będziemy mieli bowiem do czynienia ze znacznym ociepleniem.

Z zachodu do Polski dotrze masa ciepłego powietrza, która z czasem rozprzestrzeni się na cały kraj. Wyraźnie cieplej zrobi się w sobotę, kiedy to miejscami na zachodzie i południu termometry pokażą do 3-6 st. C. W większości regionów temperatury będą dodatnie.

Weekendowa noc miejscami będzie jeszcze mroźna, jednak tym razem nie będą to wartości przekraczające -6 st. C. W niedzielę w ciągu dnia przeważnie możemy liczyć na 4-8 st. C.

ZOBACZ: Śnieg, gołoledź i utrudnienia na drogach. Pogoda rzuca wyzwanie kierowcom

To będzie początek znacznego ocieplenia. W kolejnych dniach w całej Polsce zanotujemy dodatnie temperatury, a miejscami na zachodzie i południowym zachodzie będzie nawet 15-16 st. C.

W wielu miejscach popada deszcz, a odwilż nabierze tempa. Na nizinach śnieg będzie zanikać i z czasem utrzyma się praktycznie tylko w górach lub miejscami na północnym wschodzie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni