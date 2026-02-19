Do zdarzenia doszło w czwartek tuż po godzinie 13:00. Jako pierwszy o przebiegu zdarzenia poinformował lokalny portal Dzień Dobry Bełchatów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w kolizji uczestniczyło łącznie pięć samochodów: dwa autobusy, ciężarówka oraz dwie osobówki. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz kilka zespołów ratownictwa medycznego.

Bełchatów. Groźna kolizja przy szkole średniej. Cztery osoby poważnie ranne

W wyniku zderzenia rannych zostało kilka osób, głównie pasażerowie autobusu MZK. Najpoważniejszych obrażeń doznał jego kierowca.

- Cztery najbardziej poszkodowane osoby są już zabezpieczone przez zespół ratownictwa medycznego w karetkach. Dwie osoby czekają na transport. Wszyscy byli przytomni z obrażeniami głowy, obtarciami i stłuczeniami - poinformował w rozmowie z portalem Michał Wieczorek, rzecznik prasowy bełchatowskiej straży pożarnej.

Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku. Na ten moment wiadomo, że kierowca samochodu ciężarowego zjechał na przeciwległy pas ruchu, co doprowadziło do zderzenia z autobusem.

- Najpierw doszło do zderzenia czołowego samochodu ciężarowego z autobusem elektrycznym. W wyniku tego zdarzenia na tył autobusu najechały pozostałe wspomniane auta - przekazał Wieczorek.

Kierowca ciężarówki pozostał na miejscu i nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Ulica Czapliniecka jest obecnie zablokowana, a funkcjonariusze kierują ruch objazdem przez ulicę Cegielnianą.

