Balon z ładunkiem ok. 30 tys. sztuk papierosów z białoruskimi znakami akcyzy został znaleziony na zamarzniętym jeziorze Pejpus, położonym na granicy z Rosją. Zgodnie z informacjami estońskiej policji oraz straży granicznej, incydent został zauważony i zgłoszony przez miejscowego wędkarza.

Następnie na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy przybyli tam skuterem śnieżnym. Papierosy, które dotarły do Estonii balonem, zostały najprawdopodobniej wysłane z Białorusi. "Towar z kontrabandy został przekazany do urzędu podatkowo-celnego" - podano we wtorek w komunikacie.

Balon znad Białorusi znaleziony w Estonii.

Estońskie służby przyznają, że dotychczas z balonami przemytniczymi wlatującymi przez granicę wschodnią zmagały się Litwa, Łotwa i Polska, mające granicę z Białorusią. Obecnie badane są okoliczności zdarzenia oraz ustalana jest możliwa trasa przelotu balonu, jak również to, czy przemycany ładunek miał docelowo trafić właśnie do Estonii.

Jesienią 2025 r., gdy władze Litwy z powodu częstych incydentów z balonami musiały zamykać lotnisko w Wilnie (położone blisko granicy z Białorusią), szef estońskiego rządu określił te zdarzenia, jako "atak hybrydowy".

Estonia na wschodzie graniczy tylko z Rosją. Przez Jezioro Pejpus, piąte co do wielkości jezioro w Europie, oraz połączone z nim Jezioro Ciepłe oraz Jezioro Pskowskie, wytyczona jest kontrolna linia graniczna, licząca ok. 130 km. Cała estońska granica z Rosją liczy zaś nieco ponad 330 km.

