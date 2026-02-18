Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy "The New York Times", powołujących się na zachodnie służby wywiadowcze, Władimir Putin uważa, że rosyjska armia działa skutecznie i wygrywa wojnę z Ukrainą.

"Jest przekonany, że nawet jeśli zajmie mu to od 18 miesięcy do dwóch lat, aby przejąć pełną kontrolę nad Donbasem, każdy dzień walk i każda noc, gdy rosyjskie rakiety i drony spadają na infrastrukturę energetyczną i budynki mieszkalne, daje mu większą przewagę" - czytamy.

Wojna na Ukrainie. Donbas i współpraca z USA priorytetem Rosji

W publikacji zwrócono także uwagę na coraz większe problemy gospodarcze w Rosji. Z pomocną ręką wychodzi Donald Trump, który uporczywie oferuje Kremlowi duże inwestycje w przypadku zakończenia wojny.

"Biorąc pod uwagę tę dynamikę, niektórzy analitycy sugerują, że Putin mógłby jeszcze wynegocjować porozumienie mające na celu zakończenie walk w Ukrainie, zwłaszcza jeśli uda się doprowadzić do daleko idącego pojednania ze Stanami Zjednoczonymi i wycofania wojsk ukraińskich z pozostałej części Donbasu" - zauważono w artykule opublikowanym na łamach "NYT".

