Potężna koncentracja sił USA i Izraela. Zbliżają się do Iranu

Jak wskazują eksperci, mobilizacja następuje w odpowiedzi na eskalację napięcia między Waszyngtonem a Teheranem.

Trzon wysyłanych sił stanowią najnowocześniejsze maszyny taktyczne i strategiczne. W drodze na Wschód znajduje się kilkanaście myśliwców przewagi powietrznej F-22 Raptor oraz około 36 wielozadaniowych samolotów F-16 Fighting Falcon. Siły te zostały uzupełnione o 18 myśliwców typu stealth F-35A Lightning II, które wystartowały z brytyjskiej bazy Lakenheath i skierowały się do Jordanii.

Bliski Wschód. Amerykańskie grupy uderzeniowe w Zatoce Perskiej

Równolegle do działań w powietrzu, znacząco wzrosła aktywność US Navy w Zatoce Perskiej. Portal TheWarZone, powołując się na źródła w marynarce, wylicza, że w regionie znajduje się obecnie co najmniej 12 okrętów nawodnych.

Podstawę sił morskich stanowi Grupa Uderzeniowa Lotniskowca Abraham Lincoln (CSG), wspierana przez siedem niszczycieli klasy Arleigh Burke oraz trzy okręty typu Littoral Combat Ship (LCS). W drodze do regionu znajduje się również najnowocześniejszy amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford wraz z własną eskortą.

Dopełnieniem tej siły jest obecność kilku atomowych okrętów podwodnych, których dokładna lokalizacja i liczba pozostają, zgodnie z procedurami, niejawne.

Rośnie napięcie na linii Waszyngton - Teheran

Intensyfikacja zbrojeń nastąpiła po zaostrzeniu retoryki administracji prezydenta Donalda Trumpa wobec władz w Teheranie. Powodem eskalacji napięć jest m.in. kwestia traktowania antyrządowych demonstrantów przez irańskie służby.

Analitycy wojskowi podkreślają, że obecne siły USA, połączone z potencjałem sił powietrznych Izraela, tworzą zaplecze wystarczające do przeprowadzenia pełnoskalowej operacji trwającej wiele tygodni.

Sygnały płynące z Waszyngtonu sugerują, że w najbliższych dniach do regionu mogą zostać skierowane dodatkowe jednostki, co potwierdza determinację Stanów Zjednoczonych do zabezpieczenia swoich interesów i sojuszników w regionie.

