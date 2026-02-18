Informując o wtorkowym incydencie, agencja Reutera wskazała, że 18-letni mężczyzna "biegł w stronę Kapitolu USA" z naładowaną strzelbą. Posiadał zapas amunicji.

Uzbrojony mężczyzna ponadto miał na sobie taktyczną kamizelkę oraz rękawice taktyczne. Dodatkowo w jego samochodzie ujawniono hełm z kevlaru oraz maskę gazową.

Incydent pod Kapitolem. Uzbrojony 18-latek w rękach policji

Jak przekazał agencji szef policji Kapitolu USA Michael Sullivan, 18-latek przyjechał na miejsce białym mercedesem, po czym wysiadł z auta i podbiegł w stronę budynku, w którym mieści się Kongres USA. Niezwłocznie po zauważeniu uzbrojonego mężczyzny, policja nakazała mu odłożyć broń, co też uczynił.

18-latek następnie położył się na ziemi i został zatrzymany przez funkcjonariuszy. We wtorkowym incydencie nikt nie został ranny. Policja nie jest jeszcze w stanie wskazać motywów działania mężczyzny. Wiadomo, że nie mieszka on w Waszyngtonie, nie był wcześniej znany służbom.

Policja Kapitolu wskazała w komunikacie w mediach społecznościowych, że zatrzymanemu zarzuca się m.in. posiadanie strzelby bez licencji, niezarejestrowanej broni palnej oraz niezarejestrowanej amunicji.

Wtorkowy incydent miał miejsce niespełna trzy miesiące po tym, jak członek Gwardii Narodowej został zabity, a inny odniósł obrażenia w wyniku strzelaniny w pobliżu Białego Domu. Prezydent Donald Trump w przyszłym tygodniu ma wygłosić w Kapitolu orędzie o stanie państwa.

