Rumuński minister podkreślił, że Rosjanie "wykazują ogromne zainteresowanie" Morzem Czarnym, a Bukaresztowi bardzo zależy na ochronie tego akwenu.

W zeszłym roku Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął dwie misje wzmacniające bezpieczeństwo przed rosyjskimi działaniami na wschodniej flance - Eastern Sentry, w ramach obrony powietrznej oraz Baltic Sentry, w ramach ochrony Morza Bałtyckiego. W zeszłym tygodniu uruchomiona została także Arctic Sentry.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że nowa misja jest odpowiedzią na rosnącą aktywność Rosji i Chin w Arktyce i na Dalekiej Północy.

Morze Czarne. Rumunia apeluje o misję NATO

- Sojusz powinien teraz uruchomić podobny program Czarnomorskiej Straży - oświadczył Miruta, cytowany przez serwis Politico. Zaznaczył, że Rumunia zmaga się w tym regionie z aktywnością rosyjskich dronów.

ZOBACZ: Polska Grupa Zbrojeniowa podbija świat. Sprzedała broń tajemniczemu kraju

Źródło w NATO poinformowało Politico, że sojusz będzie "dostosowywał" misję Eastern Sentry w odpowiedzi na "lekkomyślne naruszenia przestrzeni powietrznej", w tym nad terytorium Rumunii. Anonimowy urzędnik zapewnił, że w tym zakresie podejmowane są działania we współpracy z rządem w Bukareszcie.

Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę Rumunia doświadczyła kilkunastu incydentów z naruszeniem swojej przestrzeni powietrznej przez drony. W odpowiedzi na zagrożenia rumuński rząd zmienił w zeszłym roku przepisy dotyczący zestrzeliwania dronów, przesunął odpowiednie komponenty wojskowe na granicę, w tym zakupiony od Stanów zjednoczonych system Merops, przeznaczony do wykrywania i zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

ZOBACZ: Redukcja wojsk USA w kraju NATO. Bukareszt wydał komunikat

Mimo to nadal dochodzi do naruszeń. - Widzimy drony lecące nad Morzem Czarnym na Ukrainę - zaznaczył Miruta i podkreślił, że ta aktywność jest coraz większa. Zdaniem szefa rumuńskiego resortu obrony trudno jest przez 24 godziny na dobę "skanować" cały ten obszar. - Skupiamy nasze zasoby szczególnie na terenach zaludnionych - mówił.

Kolejną problematyczną kwestią jest ocena, czy zlokalizowane w powietrzu obiekty przekroczą granicę rumuńsko-ukraińską, czy też nie.

Projekt gazowy Neptun Deep. Ryzyko hybrydowej aktywności Rosji

Bukareszt obawia się o swój projekt gazowy Neptun Deep, który ma zostać uruchomiony w przyszłym roku. Oana Popescu-Zamfir, dyrektor think tanku GlobalFocus Center wskazała, że rozpoczęcie w jego ramach wydobycie gazu ziemnego na Morzu Czarnym doprowadzi do wzrostu rosyjskich działań hybrydowych w tym obszarze.

Ekspertka wskazała, że Eastern Sentry nie wystarczy, bo działania Rosji wykraczają poza aktywność w samej przestrzeni powietrznej. Wskazywała na "akty sabotażu, zakłócenia sygnału GPS i podejrzane zachowania rosyjskich jednostek".

ZOBACZ: Seria incydentów z dronami w Turcji. Trop prowadzi do Rosji

Strona rumuńska w ramach misji o jaką zabiega chciałaby, żeby na jej terytorium pojawiły się sojusznicze posiłki. - NATO powinno przenieść sprzęt przeciwdronowy, radary oraz pociski obrony powietrznej - wymieniał Miruța.

Politico, powołując się na źródło w NATO przekazało, że sojusznicy są sceptyczni wobec takiej propozycji. Z kolei zdaniem Miruty zasoby nie zostały "sprawiedliwie" podzielone między obszarami Morza Bałtyckiego a Morza Czarnego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni