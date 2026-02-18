Nielegalny pestycyd w orzechach. GIS wycofuje produkty dwóch marek
Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega konsumentów przed dwiema partiami orzechów włoskich, w których wykryto nielegalny pestycyd - tetrametrynę. Produkty marek Bakaliowy Targ i Bakadelio zostały wycofane ze sprzedaży. GIS apeluje, aby nie spożywać zakwestionowanych partii.
W środę Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała ostrzeżenie dotyczące dwóch partii orzechów włoskich, w których stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości pestycydu - tetrametryny.
Stosowanie środków ochrony roślin zawierających tę substancję jest w Unii Europejskiej nielegalne, a jej obecność w żywności powyżej NDP jest niedopuszczalna.
Nie jest możliwe jednoznaczne określenie ryzyka dla konsumentów, ze względu na brak pełnych danych toksykologicznych dotyczących tetrametryny. GIS apeluje, aby nie spożywać zakwestionowanych partii produktów.
GIS ostrzega przed orzechami włoskimi. Szczegóły wycofanych produktów
GiS zamieścił w komunikacie istotne informacje, które mają pomóc w identyfikacji wycofanej partii. Podajemy je poniżej.
Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g.
Numer partii: P-5660/02
Data minimalnej trwałości: 04.2027
Wyprodukowano dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
Sieć Dino Polska S.A. uruchomiła procedurę wycofania wskazanej partii ze sprzedaży. W sklepach pojawiły się komunikaty informujące klientów o możliwości zwrotu produktu.
Orzechy włoskie łuskane BAKADELIO, 100 g
- Numer partii: P-5873/01
- Data minimalnej trwałości: 06.2027
- Producent: ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut.
ROS-SWEET poinformowała swoich dystrybutorów i klientów o ryzyku oraz poprosiła o zwrot partii. Przeprowadzono ponadto analizę próbek w laboratorium Hamilton.
Ustalono również listę dostawców zakwestionowanych partii orzechów włoskich dostarczonych do firmy ROS-SWEET. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.
