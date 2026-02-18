Nawet 30 stopni różnicy w ciągu kilku dni. W pogodzie zajdą wielkie zmiany
Zima jeszcze nie złożyła broni. Przed nami bardzo mroźna noc, z temperaturami dochodzącymi do około -15 st. C. Silne mrozy utrzymają się do weekendu, choć w tym czasie zaczną się bardzo poważne zmiany w pogodzie. Od zachodu napłynie masa ciepłego powietrza, która rozleje się po całej Polsce. W przyszłym tygodniu miejscami będzie ponad 15 stopni ciepła.
- Silne mrozy z nocnymi temperaturami spadającymi poniżej -15 st. C utrzymują się w kraju do weekendu
- Od soboty prognozowane jest wyraźne ocieplenie, stopniowo obejmujące cały kraj
- W połowie przyszłego tygodnia możliwe będą temperatury dochodzące do 17 st. C na zachodzie i południu kraju
- Najpierw popada śnieg, ale z czasem wymiesza się z deszczem, a potem popada już sam deszcz. W wielu miejscach może występować niebezpieczna gołoledź
Noc z wtorku na środę była zimna, szczególnie na północy kraju. W Lęborku termometry wskazały -12,7 st. C, a ujemne temperatury panowały niemal wszędzie. Wkrótce czeka nas powtórka, ale tylko do pewnego momentu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwsze oznaki zmian odczujemy w sobotę.
Wciąż mroźnie, zwłaszcza po zmroku. Synoptycy wskazują miejsca
Cały czas mamy do czynienia z chłodniejszym epizodem. W środę najcieplej będzie na południu: miejscami do 4 st. C, zaś na północnym wschodzie nie odpuści mróz do -5 st. C. Zimowe odczucia zwiększy śnieg padający w wielu miejscach, a przede wszystkim na południu.
Kiedy zajdzie słońce, temperatury znowu spadną. Miejscami na północy kraju może być -15 st. C, a lokalnie nawet nieco mniej. Również w centrum miejscami mrozy mogą być dwucyfrowe i dochodzić do około -10 st. C.
Z powodu spodziewanego silnego mrozu w dużej części Pomorza, zachodniej połowie województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnej części Kujaw i Mazowsza obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez IMGW. Obowiązują one do soboty, do godz. 8:00.
Zimowa aura utrzyma się również w czwartek i piątek, kiedy to nie tylko popada śnieg (w Karpatach najintensywniej), lecz również wciąż będzie zimno. Za dnia termometry pokażą do -7 st. C na południu, choć w większości kraju mróz będzie niewielki i raczej nie przekroczy -2 st. C.
Od soboty poczujemy wyraźne ocieplenie. Z zachodu zbliży się strefa ciepłego powietrza i z każdym kolejnym dniem będzie się ona rozprzestrzeniać na cały kraj.
Coraz więcej wiosny w pogodzie. Kilkanaście stopni ciepła
Koniec tego tygodnia wciąż przeważnie będzie pochmurny, jednak z czasem opady zmienią charakter: zamiast samego śniegu popada deszcz ze śniegiem, a potem sam deszcz i mżawka. Ponieważ grunt cały czas będzie zmrożony, w wielu miejscach zrobi się ślisko i niebezpiecznie. Gołoledź może być poważnym zagrożeniem.
Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to w niedzielę temperatury w ciągu dnia będą już niemal wszędzie dodatnie. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej, a w połowie przyszłego tygodnia czeka nas prawdziwe uderzenie ciepła.
Możliwe, że w przyszłą środę i czwartek na zachodzie i południu kraju na termometrach zobaczymy wartości typowe dla wiosny. Miejscami może być do 15, a lokalnie nawet do około 17 stopni Celsjusza.
Tak znaczne ocieplenie oznacza, że śnieg będzie topnieć coraz szybciej. Nie można wykluczyć, że pojawią się ostrzeżenia przed roztopami, a poziom wody w rzekach wzrośnie. Choć lokalnie, głównie w nocy, wciąż może być mroźnie, to nie ma wątpliwości, że w całej Polsce zapanuje odwilż.
