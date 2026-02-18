Kolejne odejście z Polski 2050. "Bardzo żałuję"

Posłanka Joanna Mucha ogłosiła odejście z partii za pośrednictwem mediów społecznościowych. Polityk stwierdziła, że "bardzo żałuje" sposobu, w jaki kończy się jej praca w partii.

"Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" - przekazała Mucha za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W środę odejście z Polski 2050 oraz założenie nowego klubu parlamentarnego ogłosiło osiemnaścioro parlamentarzystów. Nowy klub nosi nazwę Centrum, jego członkami są m.in. Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru, Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik i Rafał Kasprzyk.

Na liście członków Centrum, którą otrzymał marszałek Sejmu, nie znajduje się nazwisko Joanny Muchy.

Rozłam w Polsce 2050. Odszedł między innymi wiceminister obrony

Decyzja Joanny Muchy zapadła po tym, jak w ostatnich dniach partię opuścili wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski oraz Michał Kobosko, współzałożyciel partii, i Żaneta Cwalina-Śliwowska.

- Procesy autorytarne są łatwo osiągalne. Od jakiegoś czasu mamy wrażenie, że demokrację zamieniliśmy na autorytaryzm - skomentowała sytuację w partii Cwalina-Śliwowska, stwierdzając, że spodziewa się kolejnych odjeść z Polski 2050.

- Doszedłem do ściany i że po prostu dalej tak się nie da firmować też moją twarzą, moim nazwiskiem, wielu działań, z którymi się fundamentalnie nie zgadzam - powiedział Polsat News Michał Kobosko.

Kryzysy w Polsce 2050. Czarę goryczy miała przelać tzw. uchwała pokojowa

Decyzje o kolejnych odejściach zapadły po zwycięstwie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach na przewodniczącego partii. Nowa liderka zaproponowała przyjęcie przez partię tzw. uchwały pokojowej, która na miesiąc miała zamrozić ruchy kadrowe w samorządach i instytucjach publicznych.

Propozycja została krytycznie przyjęta przez część posłów Polski 2050. Cwalińska-Śliwowska określiła propozycje mianem "uchwały kagańcowej". W ocenie posłanki jej celem jest "zamknięcie ust parlamentarzystom mającym inne zdanie" niż nowe kierownictwo partii.

