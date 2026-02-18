Dziesiątki zabitych w brazylijskim karnawale. Służby podały nowe informacje

Świat

Poznaliśmy tragiczny bilans zabaw karnawałowych w Brazylii. Zgodnie z informacjami lokalnych służb, okres radosnego świętowania i zabaw zakończył się śmiercią 53 osób, spośród których większość zginęła od broni palnej - w następstwie konfliktów. 

Nocna parada karnawałowa z kolorowymi balonami na pierwszym planie i tłumami widzów.
AP/Bruna Prado
Tragiczny bilans zabaw karnawałowych w Brazylii, w tym roku zginęły 53 osoby

Łączną liczbę ofiar śmiertelnych wypadków podczas tegorocznego karnawału, w tym głównie utonięć, brazylijskie służby oszacowały na 53. Przed rokiem liczba ta sięgnęła 83.

 

ZOBACZ: Wielka operacja służb z Polski i Niemiec. 23 osoby zatrzymane

 

Według informacji brazylijskich służb policyjnych, zabici podczas tegorocznego karnawału to uczestnicy zabaw na ulicach Recife, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Ibertioga, a także Paudalho.

Tragiczny bilans zabaw karnawałowych w Brazylii. Nie żyją 53 osoby

Z policyjnych komunikatów wynika, że większość ofiar zginęła od broni palnej w następstwie konfliktów, do których doszło podczas zabaw ulicznych.

 

Wśród poszkodowanych jest uczestnik karnawałowej parady, który został podstrzelony podczas zabawy w Cabo de Santo Agostinho, na północnym wschodzie Brazylii. Jego stan jest ciężki.

 

ZOBACZ: Seria lawin we francuskich Alpach. Wśród ofiar polski narciarz

 

Przed rokiem najtragiczniejszym wydarzeniem podczas karnawału była strzelanina podczas zabawy tanecznej na ulicach miasta Salvador, na północnym wschodzie kraju. W jej rezultacie ranne zostały cztery osoby.

 

Według szacunków ministerstwa turystyki w tegorocznych zabawach karnawałowych w Brazylii, które potrwają do 21 lutego, tym kraju bierze udział około 65 mln osób, w tym 1,5 mln zagranicznych turystów.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa trasa otwarta. Tutaj przeprawa odbywa się samochodem
Alicja Krause / PAP
Czytaj więcej
BRAZYLIAKARNAWAŁOFIARY ŚMIERTELNEPOLICJAŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 