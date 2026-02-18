Dziesiątki zabitych w brazylijskim karnawale. Służby podały nowe informacje
Poznaliśmy tragiczny bilans zabaw karnawałowych w Brazylii. Zgodnie z informacjami lokalnych służb, okres radosnego świętowania i zabaw zakończył się śmiercią 53 osób, spośród których większość zginęła od broni palnej - w następstwie konfliktów.
Łączną liczbę ofiar śmiertelnych wypadków podczas tegorocznego karnawału, w tym głównie utonięć, brazylijskie służby oszacowały na 53. Przed rokiem liczba ta sięgnęła 83.
Według informacji brazylijskich służb policyjnych, zabici podczas tegorocznego karnawału to uczestnicy zabaw na ulicach Recife, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Ibertioga, a także Paudalho.
Z policyjnych komunikatów wynika, że większość ofiar zginęła od broni palnej w następstwie konfliktów, do których doszło podczas zabaw ulicznych.
Wśród poszkodowanych jest uczestnik karnawałowej parady, który został podstrzelony podczas zabawy w Cabo de Santo Agostinho, na północnym wschodzie Brazylii. Jego stan jest ciężki.
Przed rokiem najtragiczniejszym wydarzeniem podczas karnawału była strzelanina podczas zabawy tanecznej na ulicach miasta Salvador, na północnym wschodzie kraju. W jej rezultacie ranne zostały cztery osoby.
Według szacunków ministerstwa turystyki w tegorocznych zabawach karnawałowych w Brazylii, które potrwają do 21 lutego, tym kraju bierze udział około 65 mln osób, w tym 1,5 mln zagranicznych turystów.
