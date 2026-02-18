Łączną liczbę ofiar śmiertelnych wypadków podczas tegorocznego karnawału, w tym głównie utonięć, brazylijskie służby oszacowały na 53. Przed rokiem liczba ta sięgnęła 83.

ZOBACZ: Wielka operacja służb z Polski i Niemiec. 23 osoby zatrzymane

Według informacji brazylijskich służb policyjnych, zabici podczas tegorocznego karnawału to uczestnicy zabaw na ulicach Recife, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Ibertioga, a także Paudalho.

Tragiczny bilans zabaw karnawałowych w Brazylii. Nie żyją 53 osoby

Z policyjnych komunikatów wynika, że większość ofiar zginęła od broni palnej w następstwie konfliktów, do których doszło podczas zabaw ulicznych.

Wśród poszkodowanych jest uczestnik karnawałowej parady, który został podstrzelony podczas zabawy w Cabo de Santo Agostinho, na północnym wschodzie Brazylii. Jego stan jest ciężki.

ZOBACZ: Seria lawin we francuskich Alpach. Wśród ofiar polski narciarz

Przed rokiem najtragiczniejszym wydarzeniem podczas karnawału była strzelanina podczas zabawy tanecznej na ulicach miasta Salvador, na północnym wschodzie kraju. W jej rezultacie ranne zostały cztery osoby.

Według szacunków ministerstwa turystyki w tegorocznych zabawach karnawałowych w Brazylii, które potrwają do 21 lutego, tym kraju bierze udział około 65 mln osób, w tym 1,5 mln zagranicznych turystów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni