Wcześniej dyskutowano o ewentualnym udziale prezydenta Karola Nawrockiego w inauguracji Rady Pokoju. W poniedziałek wszelkie wątpliwości rozwiał Rafał Leśkiewicz.

"W czwartkowym spotkaniu inaugurującym Radę Pokoju w Waszyngtonie, Prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie reprezentował Szef Biura Polityki Międzynarodowej Minister Marcin Przydacz" - przekazał w komunikacie na platformie X.

Inauguracja Rady Pokoju. Polska z zaproszeniem

Premier Donald Tusk w minioną środę poinformował, że polska ambasada w Waszyngtonie otrzymała zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju, zaplanowane na 19 lutego w Stanach Zjednoczonych.

Tusk oświadczył też, że Polska w obecnych okolicznościach nie przystąpi do prac Rady. Natomiast rzecznik prezydenta podkreślał na czwartkowej konferencji prasowej, że nie ma jeszcze decyzji w sprawie obecności Karola Nawrockiego na inauguracyjnym posiedzeniu.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski pytany w poniedziałek, czy jego zdaniem prezydent powinien wziąć udział w wydarzeniu, podkreślił, że stanowisko rządu zostało już "krystalicznie jasno zakomunikowane przez prezesa Rady Ministrów".

- My w tej chwili jeszcze badamy statut, cele, dynamikę Rady Pokoju, (...) zresztą nie było takiego wniosku pana prezydenta o uchwałę Rady Ministrów o zgodzie dla prezydenta na podpisanie umowy międzynarodowej, więc zachowujemy na razie wstrzemięźliwość - powiedział szef polskiej dyplomacji na briefingu prasowym.

Rada Pokoju. Może stanowić alternatywę dla ONZ

Inicjatywa dotycząca Rady Pokoju budzi kontrowersje oraz obawy, że jest tworzona jako alternatywa wobec ONZ. Te przypuszczenia potwierdził sam prezydent USA Donald Trump, który w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że Rada może zastąpić ONZ.

Przedmiotem sporu jest też lista osób zaproszonych przez Biały Dom, wśród których obok demokratycznie wybranych przywódców znajdują się też autokraci, tacy jak Władimir Putin czy przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka.

