Polskie myśliwce poderwane. Wojsko wydało komunikat

"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazano we wpisie w mediach społecznościowych opublikowanym przez DORSZ o godz. 4:31.

Polskie myśliwce poderwane. Komunikat DORSZ

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że zgodnie z obowiązującymi procedurami zostały uruchomione "niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości".

Zapewniono że działania mają charakter prewencyjny i mają na celu "zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Poprzednio polskie myśliwce zostały poderwane w sobotę 7 lutego. Wtedy z powodu ataków przeprowadzanych przez Rosję czasowo zawieszono działanie lotnisk w Rzeszowie i Lublinie.

