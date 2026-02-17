Polskie myśliwce poderwane. Wojsko wydało komunikat

Polska

Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W opublikowanym komunikacie zaznaczono, że działania mają charakter prewencyjny i są związane z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.

Dwa szare myśliwce F-16 w locie, jeden nieco z przodu i po lewej, drugi za nim i po prawej.
Polska poderwała myśliwce w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy

"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na  terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazano we wpisie w mediach społecznościowych opublikowanym przez DORSZ o godz. 4:31.

Polskie myśliwce poderwane. Komunikat DORSZ

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że zgodnie z obowiązującymi procedurami zostały uruchomione "niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości".

 

Zapewniono że działania mają charakter prewencyjny i mają na celu "zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. 

 

Poprzednio polskie myśliwce zostały poderwane w sobotę 7 lutego. Wtedy z powodu ataków przeprowadzanych przez Rosję czasowo zawieszono działanie lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. 

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Zderzenie autokarów na Mazowszu. Kilkanaście osób rannych
Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCHINWAZJA ROSJI NA UKRAINĘMYŚLIWCEPOLSKASAMOLOTYWOJSKO

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 