Adam Szłapka podkreślił we wtorek, że w potencjalnej kwestii programu jądrowego Polski trzeba pamiętać o rozdziale kompetencji, a w tego typu sprawach posiada je Rada Ministrów. - Wszelkie tego typu publiczne wypowiedzi powinny być bardzo ostrożne (...), poprzedzone dużą rozwagą - zaznaczył rzecznik rządu na konferencji.

Jak wskazał, chodzi szczególnie o "zobowiązania międzynarodowe jakie Rzeczpospolita podjęła", czyli "traktaty, których jesteśmy stroną".

Polski program jądrowy? Prezydent Karol Nawrocki: Jestem wielkim zwolennikiem

Prezydent Karol Nawrocki w niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" oświadczył, że jest "wielkim zwolennikiem" przystąpienia Polski do programu nuklearnego. Według niego Warszawa powinna podążać drogą rozwijania własnego potencjału jądrowego z poszanowaniem wszelkich regulacji międzynarodowych.

ZOBACZ: Polacy ocenili rządy Donalda Tuska. Najnowszy sondaż

Głowa państwa podkreśliła, iż za naszą granicą trwa konflikt zbrojny. - Wiemy, jaki jest stosunek agresywnej, imperialnej Federacji Rosyjskiej do Polski - przypomniał na antenie Polsat News w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Dopytywany, czy USA pozwoliłyby Polsce pójść w tym kierunku - z uwagi na to, że Warszawa jest sygnatariuszem układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - Nawrocki odparł, że nie wie, "ale musimy działać w takim kierunku, abyśmy mogli rozpocząć prace".

Słowa Nawrockiego obiegły światowe media

Jeszcze tego samego dnia agencja Bloomberga odnotowała, że słowa Nawrockiego padły po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, iż ​​prowadzi rozmowy z Francją na temat potencjalnej europejskiej obrony nuklearnej.

Merz zaapelował o uporządkowanie stosunków transatlantyckich w obliczu zawirowań podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa. Agencja podkreśliła, że Warszawa w 2025 roku podpisała umowę z Francją, która - jak powiedział premier Donald Tusk - otworzy drogę do potencjalnego współdzielenia przez Polskę ochrony ze strony francuskich rakiet.

Bloomberg przypomniał również o wtargnięciu w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. Zauważyła również, że Polska wydaje 5 proc. PKB na obronność i jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE. Nawrocki powiedział w Polsat News, że jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy podpisze ustawę w tej sprawie.

Słowa prezydenta został odnotowane także przez inne światowe media.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni