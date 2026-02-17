Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Graffiti". Oglądaj od 7:40

Polska

We wtorkowym "Graffiti" rozmowa Marcina Fijołka z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodniczącą Polski 2050. Transmisja na antenach Polsatu, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.pl od godz. 7:40.

Kobieta w beżowej marynarce siedzi w studiu telewizyjnym i mówi do mikrofonu.
Polsat News
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Graffiti"

Poprzednie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

 

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Tak będzie z Tuskiem i Kaczyńskim". Leszek Miller o przyszłości KO i PiS
jp / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GRAFFITIKATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZMARCIN FIJOŁEKPOLITYKAPOLSKAPOLSKA 2050

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 