Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Graffiti". Oglądaj od 7:40

We wtorkowym "Graffiti" rozmowa Marcina Fijołka z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodniczącą Polski 2050. Transmisja na antenach Polsatu, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.pl od godz. 7:40.